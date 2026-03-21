Alineación del Atlético para el derbi contra el Real Madrid: Simeone hará cambios obligados

Todos los caminos del Atlético llevan al Bernabéu. Ahí empiezan los vertiginosos 27 días que llevarán a los rojiblancos a enfrentarse al Real Madrid, Barcelona y Sevilla en Liga; de nuevo el Barcelona en Champions y Real Sociedad en la final de Copa del Rey. Todo en menos de un mes y con parón de selecciones incluido de por medio, con el temor que el Virus FIFA infunde. Por ello y por lesiones de otros jugadores, Simeone hará cambios en la alineación del Atlético.

De la última sesión de entrenamiento se ausentaron Oblak, Pubill y Barrios, todos en procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. A los tres nombres mencionados se añadió Mendoza, también ausente desde que se lesionara ante la Real Sociedad. Musso, mejor suplente de Oblak de la década, será de la partida en portería; Giménez por Pubill y Cardoso acompañará a Koke en la sala de máquinas. Julián Álvarez y Sorloth serán los hombres gol.

Nueva reválida para Musso. El curso pasado ya dejó destellos en Copa y esta temporada ha sido clave en el pase del Atlético a la final. La lesión muscular de Oblak ha provocado que Musso se vista de corto más veces de las imaginadas. Lo hizo en Champions, en la vuelta de octavos contra el Tottenham, y lo hará el próximo domingo en el derbi capital contra el Real Madrid en el Bernabéu. Rival y escenario exigentes para la reválida definitiva del argentino.

La importancia del calendario inminente y la considerable distancia en Liga con la cabeza convierten el derbi de este domingo en descafeinado para los rojiblancos. Claro que no deja de ser un derbi. Lo sabe Simeone. «Siempre es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad. Nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos. Creo que siempre es un partido que desde lo emocional se juega con mucha ilusión», explicó. El Cholo se presenta en el Bernabéu sin tres cuartas partes de su columna vertebral.

Alineación probable del Atlético ante el Real Madrid

Esta es la alineación del Atlético de Madrid para el encuentro que enfrenta a los rojiblancos contra el Real Madrid: Musso; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Koke, Cardoso, Giuliano, Lookman; Julián Álvarez y Sorloth.