Jürgen Klopp desmintió categóricamente su fichaje por el Real Madrid en un evento en Múnich. El técnico se mostró visiblemente molesto por toda la rumorología que ha rodeado a su futuro en los últimos meses y especialmente a un posible aterrizaje en el Santiago Bernabéu que no se concretó tras la salida de Xabi Alonso en enero.

«Si el Real Madrid hubiera llamado, se habría sabido en algún momento. Pero todo esto son tonterías. No han llamado ni una sola vez, ni una. Mi agente está ahí, podéis preguntarle. Tampoco le han llamado a él», dijo en tono amenazante a los periodistas reunidos en la sala.

El actual director general de Red Bull se mostró visiblemente cansado por ser el protagonista de muchos rumores. «Imaginaos cuánto tiempo llevamos ya con esta historia del Real Madrid. Y se supone que también voy a entrenar al Atlético de Madrid, quizá al mismo tiempo», comentó en tono irónico.

El alemán, sin embargo, no cerró su puerta al Real Madrid porque considera que está en la edad perfecta para entrenar. «Para mi edad en la vida estoy bastante avanzado, pero como entrenador no estoy completamente acabado. No he alcanzado la edad de jubilación. Quién sabe lo que vendrá en los próximos años. Pero no hay nada planeado», puntualizó.

Y fue en ese momento cuando Klopp dejó una polvorilla para la entidad blanca. «Lo siento, Madrid. Primero tenéis que llamar antes de que pueda decir algo», apuntó el técnico que parece tener muchas ganas de enfundarse nuevamente el chándal.

Lo cierto es que el tren del Real Madrid para Klopp parece estar pasando con el gran rendimiento que está consiguiendo Álvaro Arbeloa, aunque el técnico sabe que el fútbol puede cambiar de un día para otro. «¿Cómo tendría que ser la situación? ¿Que el Madrid me llame y diga: ‘Oye Jürgen, ¿puedes imaginártelo?’? ¿Florentino Pérez al teléfono diciendo: ‘Jürgen, ¿qué tal? ¿Te apetece? Me molesta que los periodistas saquen este tipo de informaciones que son mentira. Y luego tengo que estar respondiendo constantemente», zanjó.