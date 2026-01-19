Luis Enrique sale en defensa de Brahim por su penalti fallado: «No es un asesino»

Luis Enrique Martínez ha salido en defensa de Brahim Díaz después de su fallo en la final de la Copa África. El entrenador del PSG ha querido centrarse en «los valores» que se pueden «transmitir» mediante el fútbol y no en los fallos, como el del futbolista del Real Madrid. «Brahim no es un asesino ni una mala persona. Es importante decirlo», ha señalado el técnico español, que además ha puesto en valor la figura de la hoy estrella del fútbol marroquí, al que convocó con España durante su etapa como seleccionador.

«Lo hablamos hoy en el autobús. Todo el mundo habla de Brahim, pero recuerdo a Zidane Zidane, que es un dios del fútbol y lo hizo en la final del Mundial», señaló Luis Enrique. Antes de medirse al Sporting de Portugal, en Lisboa, el asturiano ha reflexionado sobre el error del madridista y ha recordado varias estrellas más que lo hicieron en su momento: «Recuerdo a Sergio Ramos haciendo eso. Si marcas un golazo, todo el mundo aplaude. Pero, si fallas, hay muchos comentarios negativos».

«Brahim Díaz es un jugador magnífico, lo conozco, lo convoqué a un partido con la selección española. Es un jugador excepcional y una muy buena persona. Entiendo que sea difícil de aceptar. Fue extraño, pero es deporte, nada más», ha señalado el entrenador del PSG.

Luis Enrique arropa a Brahim

Brahim ha sido el protagonista de la jornada, después del penalti a lo panenka que lanzó en la final de la Copa África entre Marruecos y Senegal y en la que su selección tenía el triunfo en la mano. Aquel penalti era la última acción del partido y, de marcarla, hubiera dado a su equipo el segundo título continental de su historia, 50 años después del anterior. Pero su fallo llevó el partido a la prórroga, donde Senegal se impuso.

Después de todo, el jugador del Real Madrid ha querido pedir perdón por lo ocurrido. «Me duele el alma», señala en una emotiva carta. «Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo», afirma Brahim en un comunicado en sus redes sociales.

En su carta, el atacante madridista pide disculpas por lo sucedido. «Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón», afirma. Concluye señalando que está tocado pero que resurgirá: «Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo».