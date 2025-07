Luis Enrique: «Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome»

Luis Enrique, eufórico, compareció ante los medios de comunicación tras superar al Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes. El PSG se mostró infinitamente mejor que un equipo blanco que no pudo resistir ante el vigente campeón de Europa. Los franceses jugará la final el próximo domingo contra el Chelsea.

Luis Enrique se mostró muy feliz tras la victoria: «Me siento genial. Siempre es difícil jugar en estas condiciones contra el Real Madrid. Estoy muy contento». «Sobre todo con estas condiciones, hace demasiado calor. Ambos equipos lo dieron todo; es un momento especial para nosotros y merecimos ganar», añadió.

El español analizó la titularidad y partido de Dembélé, que suma 35 goles: «Es la primera vez que podemos contar con él como titular; es un jugador como cualquier otro. Está encontrando su forma; creo que es el mejor jugador de esta temporada, incluso con diferencia. Se merece ganarlo todo; lo ha dado todo por el equipo».

Por otro lado, habló de la final del próximo domingo: «Todavía nos queda un paso por delante, contra un gran equipo como el Chelsea, que ha jugado muy bien en esta competición. Queremos recuperarnos y hacer historia para nuestro club, y luego tomarnos un descanso».

Sobre si la diferencia entre PSG y Real Madrid de cuatro goles, fue claro: «Da igual si la refleja o no, es la que había en el marcador. Son dos proyectos diferentes. El mío lleva dos temporadas y Xabi ya ha mostrado su nivel, pero no se puede comparar. No se puede valorar nada porque no ha tenido tiempo para poder trabajar ni hacer nada».

«Son los mejores laterales del mundo. Nuestro equipo tiene que atacar y defender juntos. Tenemos muchas posibilidades económicas y podemos fichar muy buenos futbolistas. Hakimi no es un lateral, tiene libertad. Con el balón puede ser lo que quiera. Nuno tiene mucha capacidad para atacar, nos encanta, pero no hay espacio para todos. El equipo se nutre muy bien de la calidad que tienen nuestros jugadores. A lo largo del partido se les puede ver defendiendo en nuestra área o atacando en área contraria», comentó.

Sobre la superioridad del PSG, comentó lo siguiente: «Se debe a la generosidad del equipo. Se dijo que no teníamos líderes y no marcábamos goles, pero desde enero se ha visto lo que somos. Ponemos todo al servicio del grupo. Da igual quién juegue. Hoy hemos visto a un futbolista determinante, único y diferencial. Espero que esté en condiciones para la final».

«Tengo el móvil lleno de menajes de culés felicitándome. Cuando uno juega contra equipos grandes se da el cien por cien. El Real Madrid ha sido, es y será grande. Había jugadores cansados por el calor», finalizó.