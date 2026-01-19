Marruecos está con Brahim: más de 500.000 comentarios de apoyo en una hora

Las horas posteriores a la final de la Copa de África no están siendo sencillas para Brahim Díaz. «Está en shock», aseguran quienes le rodean. No es para menos: el jugador del Real Madrid falló en el último minuto del tiempo reglamentario un penalti que hubiese dado a Marruecos el título 50 años después. El atacante provocó la pena máxima y tuvo la valentía de ejecutarla con un lanzamiento a lo Panenka que adivinó el portero de Senegal. No obstante, el internacional marroquí debe quedarse con que tiene el apoyo de todo el país.

Tras fallar un penalti que, posiblemente, jamás debió haber lanzado por todo lo que estaba sucediendo dentro del terreno de juego, donde había peleas entre aficionados senegaleses y la policía, Brahim se quedó roto. Más aún cuando se consumó la derrota en la prórroga, pero al mismo tiempo puede estar tranquilo porque tiene el apoyo de todo un país.

Nadie en Marruecos olvida que si su país alcanzó la final de la Copa de África fue por el rendimiento de Brahim. El madridista hizo cinco goles en esta edición de la Copa de África, lo que le permitió ser el máximo goleador de la competición. Pudo poner la guinda con un final de película, pero se convirtió en un drama. Eso sí, nadie duda de su valentía.

Brahim ha hecho una demostración de compromiso y amor por un país que le tendió la mano para ser internacional en esta edición de la Copa de África. Hasta el punto de que no dudó en forzar para jugar la final, a pesar de estar muy tocado físicamente, con grandes molestias en el tobillo. Ahora, quienes le rodean están convencidos de que «esto le hará más fuerte».

En las próximas horas viajará a la capital de España para reincorporarse a los entrenamientos con el Real Madrid. El reto ahora es ganarse lo más rápido posible la confianza de Arbeloa. Es duda para el encuentro contra el Villarreal, pero debería volver a la convocatoria contra el Benfica.