Nico Paz revienta la Serie A

Nico Paz sigue dejando su huella en la Serie A. El canterano madridista marcó el único gol del Como en su visita a San Siro, que se resolvió con un empate a uno que aleja al Milan del liderato en la clasificación. El principal beneficiado es el eterno rival de los rossoneri, un Inter que les aventaja en siete puntos y comienza a distanciarse en la pelea por el título de la Serie A.

El Como, por su parte, libra otra batalla. El principal objetivo del equipo que dirige Cesc Fàbregas es alcanzar los puestos europeos. Tras 25 jornadas disputadas ocupa la sexta posición, que en estos momentos le otorgaría un billete para la próxima Conference League. La juventud de la plantilla les ha pasado factura a la hora de sumar regularidad en sus resultados. El Como ha sumado dos empates y una derrota en sus últimos tres partidos, lo que le ha distanciado a cinco puntos del cuarto lugar, el último puesto que da acceso a la Champions League.

Dos de las mayores certezas del conjunto italiano esta temporada están siendo los dos jóvenes canteranos del Real Madrid en sus filas. En defensa destaca un Jacobo Ramón que se ha convertido en un fijo en el esquema de Fàbregas. El central madrileño ha sido titular en 18 de los últimos 19 partidos del Como, y su única ausencia se debió a una sanción por ver la quinta tarjeta amarilla. Ya en su segunda campaña en Italia, y como líder absoluto del equipo, aparece la figura de un Nico Paz que ya ha superado con creces los registros de su gran estreno en el Como. El hispano-argentino alcanzó ayer la decena de goles en la temporada (nueve en Serie A y uno en Copa), a los que añade seis asistencias en el campeonato liguero. Sus números en Italia sólo los superan los nerazurri Lautaro Martínez y Dimarco, con 18 contribuciones de gol.

Nico Paz, frente al Milan de Modric

El Como de Nico Paz visitaba en la tarde del miércoles al AC Milan, nuevo hogar de Luka Modric tras su salida del Real Madrid en verano. El croata se ha convertido en un indiscutible del once rossoneri, demostrando que, a sus 40 años, todavía tiene cuerda para rato. Ambos futbolistas coincidieron en el conjunto blanco, y ayer se vieron las caras por primera vez.

Nico Paz di furbizia sblocca così #MilanComo! 🦊 pic.twitter.com/6nICFkLP8Z — Lega Serie A (@SerieA) February 19, 2026

No libraron un duelo directo en el medio del campo, ya que el futbolista del Como jugó como el futbolista más adelantado de su equipo ante la ausencia del sancionado Álvaro Morata. Nico Paz volvió a hacer gala de su facilidad para el gol a los 32 minutos de partido en San Siro. El ’10’ aprovechó un error del portero Mike Maignan en la salida de balón para recoger el esférico en la frontal y superar al guardameta, fuera de posición, con un disparo raso. El Milan apretó, con Modric al mando de las operaciones en la medular, y consiguió el empate definitivo en el 64′, por medio de Leao.

Ni Como ni Milan tendrán tiempo para lamentarse por el resultado, que no fue positivo para ninguno de ellos. Los de Cesc Fàbregas visitan este sábado a la Juventus en otra salida complicada. En el horizonte aparecen las semifinales de Copa con el Inter, con la ida en marzo y la vuelta a finales de abril. El torneo copero se presenta como una gran oportunidad para el equipo lombardo de sumar el primer título de su historia. El Milan, por su parte, repite en San Siro, esta vez ante el Parma. Los rossoneri necesitan sumar de tres para no distanciarse definitivamente del Inter en la pelea por la Serie A.