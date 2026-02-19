Otro caso de racismo en la Champions: «Vuelve al zoo…»

Vinicius Junior no es el único que vive el racismo cada vez que juega al fútbol. En unas horas donde el brasileño acaparó los focos después de los lamentables insultos racistas de Prestianni durante el Benfica-Real Madrid, la jornada de Champions también vivió otro caso que demuestra que la actitud del brasileño no es la culpable de estar sometido a discursos de odio.

El jugador madridista alzó la voz y eso inspiró a sus compañeros de profesión a unirse a él para señalar a los racistas, no solo los que están en el césped, sino también los que se esconden detrás de redes sociales. Como es habitual en la última década, los futbolistas están sometidos a mucha presión con los resultados, pero eso no justifica insultos de tal calibre. Lloyd Kelly, jugador de la Juventus, lo ha vivido en sus propias carnes.

El central inglés fue uno de los señalados de la dura goleada en Turquía ante el Galatasaray por 5-2. Resultado que dejó muy complicada la remontada en Turín para clasificarse a octavos de final. Es por ello que, a las pocas horas, denunció públicamente el comentario de una persona en su perfil de Instagram: «Vuelve al zoo». Kelly no tardó en reaccionar: «Las críticas son parte de la vida y también del deporte. Y siempre las he aceptado. Cada uno tiene derecho a su propia opinión. Pero no voy a aceptar esto. Las palabras y las acciones tienen significado y consecuencias», escribió etiquetando su perfil y la inmobiliaria en la que trabaja.

El racismo sacude la Champions

Actitudes como estas están desgraciadamente cada vez más presentes en el fútbol. Vinicius también recibió cómo unos aficionados hicieron el gesto del mono, lo que demuestra que el protocolo antirracismo aún está lejos de ser efectivo para que la UEFA aplique sanciones ejemplares que hagan reflexionar a esta clase de personas.

Las imágenes de Prestianni dieron la vuelta al mundo, ya que hacía mucho que no se veía a un compañero de profesión lanzando esa clase de insultos enfocados en el racismo. Aunque el argentino sigue reconociendo que todo fue fruto de una confesión de Vinicius, ejemplos como el de Kelly respaldan la teoría de que todo va más allá de las celebraciones del jugador madridista.