Prestianni se tapó la boca varias veces con la camiseta antes de que Vinicius denunciase su racismo

Benfica y Real Madrid tienen versiones diferentes de lo ocurrido en Da Luz entre Prestianni y Vinicius Junior. El brasileño le acusó de insultos racistas después de llamarle ‘mono’ y eso derivó en una tremenda polémica que salpicó la imagen del fútbol europeo en todo el mundo. El hecho de que el jugador argentino se tapase la boca con la camiseta impidió que en un primer momento se supiera a ciencia cierta cuál de las dos defensas era la verdadera. Sin embargo, unas cámaras captaron que la versión del club blanco se acerca más a la realidad.

Todo estalló después de que Vinicius celebrase con efusividad en el córner después de marcar un golazo que abría el marcador. El delantero bailó y festejó cerca de la grada rival y eso no gustó nada a Prestianni, que fue directo a recriminarle junto con Nicolás Otamendi y provocando una pequeña tangana. La discusión entre ambos fue ganando más intensidad y, en el momento en el que el carioca recibió la tarjeta amarilla, unas cámaras de TNT Sports grabaron cómo el albiceleste buscó taparse la camiseta para insultarle de tal forma que ni los árbitros ni el VAR pudiesen captar qué le dijo y salir impune.

Mirad en esta ya le llama mono de mierda por primera vez

Si se ha pasado ElTrucho Mechas este tapándose la boca y la cara como un cobarde

4,5 veces se lo ha dicho

Aunque en un primer momento Vinicius no le escuchó al estar discutiendo con el colegiado, Prestianni volvió a decírselo y fue entonces cuando el brasileño fue corriendo a denunciar el insulto racista. Una grabación que demuestra que el argentino llevaba tiempo diciendo algo que no quería que el mundo supiera. Mbappé sí escuchó lo que había dicho y no dudó en recriminárselo: «Eres un puto racista».

El Benfica niega que Prestianni llamase ‘mono’ a Vinicius

El Benfica se ha escudado en la presunción de inocencia. A raíz de que Prestianni fuese acusado de racista, tanto el club como José Mourinho salieron en defensa de su jugador: «Estamos a tu lado», escribió en redes sociales. De hecho, hasta el propio jugador salió para desmentir haberle dicho ‘mono’ a Vinicius Junior: «En ningún momento le dirigí insultos racistas, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid», confesó.

Por su parte, el Real Madrid defiende a Vinicius. No es la primera vez que vive situaciones similares, pero hasta ahora no lo había recibido por parte de un compañero de profesión. La vuelta en el Santiago Bernabéu se antoja caliente.