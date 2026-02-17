Mbappé se lo deja claro a Prestianni: «Eres un puto racista»

Kylian Mbappé no dudó en dejarle las cosas claras al futbolista argentino Gianluca Prestianni, quien fue denunciado por Vinicius por decirle «mono». El delantero del Real Madrid, después de un parón de 10 minutos, se cruzó con el futbolista del Benfica y le dijo claramente y a gritos «eres un puto racista» varias veces.

El ariete francés se enfadó y de lo lindo con lo que le sucedió a su compañero en la delantera. Mbappé fue a defender a su compañero y le defendió cuando el árbitro detuvo el partido para aplicar el protocolo antirracista. El jugador madridista se enfadó sobremanera con una actitud racista que ya no tiene cabida en el fútbol actual.

La secuencia de los hechos fue que Vinicius marcó uno de los goles más destacados de la temporada en la Champions, lo celebró bailando en el banderín de córner dirigiéndose a los aficionados del Real Madrid y finalmente fue amonestado por el árbitro por interpretar que esa celebración era provocativa.

En su regreso a su campo, Prestianni le espetó la frase «mono» con la camiseta del Benfica puesta en la boca mientras los jugadores del Real Madrid también se percataron de lo sucedido. Mbappé se tomaría la justicia por su cuenta en el campo minutos después de un parón que se prolongó durante más de 10 minutos.

«Eres un puto racista», le dijo en múltiples ocasiones mientras el jugador no quería responderle. Gianluca Prestianni, a sus 20 años, seguramente ha aprendido una de las lecciones más importantes de su corta carrera deportiva. El racismo ya no tiene cabida en el mundo del fútbol ni justificación posible. Vinicius es el faro de una lucha por erradicar unos comportamientos de otros tiempos y que no tiene defensa posible.