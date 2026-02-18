La UEFA se pronuncia por los insultos racistas de Prestianni a Vinicius

La UEFA se ha pronunciado tras el episodio racista en Da Luz. Gianluca Prestianni llamó «mono» a Vinicius y el partido se detuvo durante 10 minutos. El árbitro François Letexier activó el protocolo antirracismo en cuanto el futbolista del Real Madrid le comunicó lo sucedido. Desde el máximo organismo europeo aseguran que están revisando los informes oficiales del partido y afirman que «cuando se denuncian hechos, se abren procedimientos».

Vinicius adelantó al Real Madrid en el minuto 50 de partido con un auténtico golazo. Y un minuto después, tras su celebración, cuando el jugador estaba volviendo a su campo para que el Benfica sacara de centro, Prestianni se tapó la boca con la camiseta y le dijo algo al jugador brasileño. Inmediatamente, el 7 fue al árbitro y le avisó que el argentino le había llamado «mono». Automáticamente se detuvo el encuentro hasta que el futbolista decidió, junto a sus compañeros, volver al campo y terminar el choque.

«Los informes oficiales de los partidos disputados anoche se están revisando. Cuando se denuncian hechos, se abren procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en el sitio web disciplinario de la UEFA», reza el comunicado de la UEFA por los insultos racistas de Prestianni a Vinicius durante el partido de la ida de los playoffs entre Benfica y Real Madrid.

UEFA have released a statement after Vinicius Jr made a complaint following a comment from Benfica’s Gianluca Prestianni during Real Madrid’s UEFA Champions League tie. pic.twitter.com/AZmqpjYF2D — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 18, 2026

Según el escrito publicado por Sky Sports, el máximo organismo el fútbol europeo insiste en que todavía no tienen más información sobre lo sucedido en Da Luz entre Prestianni y Vinicius: «En este momento no tenemos más información que facilitar ni más comentarios que hacer al respecto sobre este asunto en esta etapa».