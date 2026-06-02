El Real Madrid ya conoce el precio de Dumfries

El Real Madrid ya sabe el precio que tendrá que pagar por Denzel Dumfries, uno de los futbolistas que está en la lista de candidatos para reforzar el lateral derecho que maneja la dirección deportiva blanca. El Inter de Milán dejaría salir al futbolista holandés de 30 años por su cláusula de rescisión, que baja de los 25 millones de euros a partir de este verano. Este fichaje estaría supeditado a la victoria de Florentino Pérez en las elecciones y al OK final de José Mourinho.

El Real Madrid busca en el mercado de fichajes un lateral derecho para competir con Trent en la próxima temporada y, como informamos en OKDIARIO el pasado 21 de mayo, Denzel Dumfries está en la lista de candidatos que maneja el club blanco para llenar el hueco que ha dejado Dani Carvajal en la plantilla. Según informó este periódico hace unas semanas, el lateral holandés gusta al club blanco, al igual que otros como Diogo Dalot, Michael Kayodé, Pedro Porro, Vanderson o Iván Fresneda.

Dentro de esta lista, Denzel Dumfries es el que ha rendido a un nivel más alto en los últimos años, tanto en el Inter de Milán como en la selección de Holanda, donde estará presente en el Mundial 2026 a las órdenes de Ronald Koeman. El lateral holandés, a sus 30 años, es una opción que aúna experiencia y rendimiento inmediato. Además, sería un buen complemento para Trent por sus grandes condiciones físicas y virtudes tanto ofensivas como defensivas gracias a su potencia y explosividad.

Dumfries gusta al Real Madrid

A colación de la información publicada por OKDIARIO, muchos medios han puesto el nombre encima de la mesa y en las últimas horas Fabrizio Romano, uno de los periodistas de referencia en materia de fichajes, ha desvelado incluso que el Real Madrid ya conoce el precio que tendrá que pagar por el lateral (o carrilero) holandés. Según este periodista, la cláusula del defensa del Inter de Milán baja este verano a una cantidad inferior a 25 millones.

«El Real Madrid está informado y en contacto con su entorno. No se necesita oferta/negociaciones: cláusula o nada», ha escrito en las redes sociales, donde también ha desvelado un posible interés del Liverpool antes de la marcha de Slot.

🚨🇳🇱 Understand Denzel Dumfries has release clause worth slightly less than €25m this summer. Real Madrid are informed and in touch with his camp. No bid/talks needed: clause or nothing. Liverpool were keen but Slot gone could change plans. 🎥🇮🇹 https://t.co/Aby60xtmXr pic.twitter.com/M2tpgobitG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Denzel Dumfries está valorado en 25 millones de euros y a sus 30 años acaba contrato el próximo 2028 con el Inter de Milán. El lateral está en la lista de candidatos del Real Madrid para reforzar el flanco derecho de la defensa, pero para llevar a cabo una posible ofensiva habrá que esperar al domingo 7 de junio, cuando se celebrarán las elecciones a la presidencia del club. Sí, como todo hace indicar, si gana Florentino Pérez, José Mourinho tendrá que dar la última palabra para la contratación a un módico precio de un futbolista muy de sus características.