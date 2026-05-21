El Real Madrid activa la operación lateral derecho

Dani Carvajal, leyenda absoluta del Real Madrid, se prepara para vivir su último partido como jugador madridista ante el Athletic en el estadio Santiago Bernabéu. Y al mismo tiempo, el club blanco mete velocidad en lo que se puede denominar ‘operación lateral’. En la planificación deportiva del club blanco está la de fichar un defensor diestro que compita con Trent Alexander-Arnold. En principio, el inglés es titular, pero tanto el club como Mourinho coinciden en que deben apuntalar la zaga con futbolistas que suban el nivel.

Y en el horizonte, el Real Madrid tiene una lista con varios nombres para reforzar el lateral derecho. De diferentes perfiles y también de la cantera, aunque desde la entidad madridista tienen claro que Trent, tras ver su rendimiento esta temporada, necesita un compañero y rival por el puesto de primer nivel.

Diogo Dalot, el fichaje más ‘Mourinho’

Dalot seguramente sería el fichaje más ‘Mourinho’ de todos. Es un lateral muy serio tácticamente, competitivo, intenso en los duelos y con experiencia en escenarios grandes, algo que el portugués siempre valora muchísimo. No tiene el talento diferencial de Trent con balón, pero precisamente por eso encajaría muy bien como complemento: cuando el Real Madrid necesite más equilibrio, más contundencia defensiva o cerrar partidos grandes, Dalot podría entrar perfectamente. Además, puede jugar en ambos lados, algo que le encanta al luso porque le da muchas soluciones durante la temporada. El problema es que quizá no tiene ese punto de explosividad o desequilibrio ofensivo top que sí tienen otros laterales, y el United tampoco lo dejaría salir barato. Aun así, como perfil competitivo para pelearle minutos a Trent sin generar un conflicto de egos, tiene muchísimo sentido.

Kayode, una opción que gusta

El lateral derecho del Brentford, de tan sólo 21 años, también encajaría muy bien en el Real Madrid de Mourinho por su potencia física, agresividad defensiva y capacidad para sostener transiciones, algo fundamental en un equipo tan vertical y competitivo. El portugués siempre priorizaba jugadores intensos, rápidos y con carácter, y Kayode tiene precisamente ese perfil: un defensor capaz de ganar duelos, correr hacia atrás y competir con personalidad en escenarios de máxima exigencia. La entidad madridista ya le ha echado el ojo.

Denzel Dumfries, experiencia contrastada

Dumfries sería probablemente el lateral más agresivo y físico de todos los nombres. Mourinho siempre ha tenido debilidad por jugadores así: potentes, directos, intensos y mentalmente fuertes. Es un lateral que vive muy bien el ida y vuelta, ataca espacios constantemente y en partidos grandes suele competir muy bien. En un Real Madrid con Trent sería interesante porque ofrecería algo totalmente distinto: mientras el inglés te da creatividad y pase, Dumfries te da energía, profundidad y agresividad. El problema es que técnicamente está bastante por debajo de otros nombres y en ataques más posicionales puede sufrir, sobre todo en un Real Madrid que muchas veces tiene que jugar contra bloques bajos. Además, en partidos donde se necesite mucha limpieza con balón quizá no sería la mejor opción. Pero para Mourinho sería una herramienta muy útil. También juega en su contra su edad, 30 años. A su favor, que podría costar unos 25 millones de euros.

Pedro Porro, siempre alternativa

Pedro Porro sería un fichaje muy de contexto Real Madrid porque mezcla calidad ofensiva, personalidad y experiencia en élite sin llegar al precio de una superestrella. Es un lateral muy agresivo con balón, con muy buen centro, mucha energía y capacidad para atacar constantemente. Además tiene carácter, y eso en el Bernabéu siempre suma. Con Mourinho podría evolucionar bastante defensivamente porque tiene físico y mentalidad para competir. El problema es que quizá se parece demasiado a Trent en ciertas cosas: ambos son laterales muy ofensivos y el Madrid perdería un poco esa alternativa más defensiva o táctica para determinados partidos. También habría dudas sobre cómo asumiría un rol de rotación después de ser importante en otros equipos. Aun así, por nivel puro probablemente sería de los que más competirían de verdad con el inglés. Irá con España al Mundial.

Vanderson, el lateral emergente

Vanderson sería uno de esos fichajes inteligentes que el Real Madrid podría hacer antes de que explote definitivamente. Es un lateral rapidísimo, muy agresivo en defensa, con mucha energía y personalidad, algo que Mourinho seguramente potenciaría muchísimo. Tiene ese punto brasileño de atrevimiento con balón, pero sin ser un lateral desordenado. De hecho, defensivamente es bastante más serio de lo que mucha gente piensa. En un Real Madrid con Trent tendría mucho sentido porque podría ofrecer una versión más física y vertical del lateral derecho. Además, todavía no tiene un precio prohibitivo y llegaría con hambre de crecer. El riesgo es que todavía no está tan probado en la élite máxima y quizá le faltan ciertos detalles tácticos para jugar ya eliminatorias enormes como titular. Pero por potencial y coste seguramente sea de las opciones más interesantes.

Iván Fresneda, un viejo conocido

Fresneda sería un fichaje muy de construcción a medio plazo. Es un lateral muy serio defensivamente, muy disciplinado tácticamente y con una mentalidad bastante madura para su edad. Mourinho suele confiar mucho en este tipo de jugadores porque entienden el juego, trabajan sin balón y cumplen tácticamente casi siempre. Además, al lado de Trent tendría sentido porque ofrecería un perfil completamente distinto: menos creativo, pero mucho más defensivo y equilibrado. El problema es que todavía le falta experiencia en escenarios grandes y seguramente no llegaría para competirle el puesto de inmediato al inglés. Sería más una apuesta de crecimiento progresivo. Aun así, viendo cómo está el mercado y lo caros que son los laterales hoy en día, podría ser una operación muy inteligente. Ya pasó por las categorías inferiores del club blanco.

David Jiménez ya se presentó

David Jiménez seguramente sería la opción más coherente si el Madrid quiere ahorrar dinero y confiar de verdad en la cantera. Es un lateral bastante serio, intenso, competitivo y tácticamente muy ordenado, justo el tipo de jugador que Mourinho suele utilizar cuando ve compromiso defensivo y disciplina. No tiene todavía el brillo ofensivo de otros nombres, pero precisamente eso puede ayudarle a entrar mejor en la dinámica del primer equipo, porque sería un complemento muy claro para Trent. Además, llegaría sin exigir protagonismo y con hambre total de aprovechar oportunidades. Evidentemente, el gran problema es la falta de experiencia y la presión que supone jugar en el Real Madrid, sobre todo con un entrenador tan exigente como Mourinho. Pero como segundo lateral y proyecto de crecimiento real, tiene muchísimo sentido. Su puesta en escena en Mestalla fue muy bien valorada.

Jesús Fortea, talento de La Fábrica

Fortea seguramente es el lateral con más talento puro de todos los nombres, sobre todo ofensivamente. Tiene muchísima calidad con balón, personalidad, técnica y capacidad para generar ventajas desde el lateral, algo muy difícil de encontrar. En muchos aspectos recuerda más al lateral moderno creativo que busca dominar partidos con balón. El problema es que Mourinho normalmente exige muchísimo nivel táctico y defensivo a jugadores tan jóvenes, y ahí seguramente Fortea todavía necesite tiempo. Probablemente tendría momentos muy buenos, pero también sufriría en partidos físicos o de máxima exigencia competitiva. Aun así, como apuesta de futuro puede ser enorme porque el techo que tiene es altísimo. La duda sería si Mourinho tendría la paciencia suficiente para desarrollarlo poco a poco en el primer equipo. De hecho, el plan es que la próxima temporada se asiente en el Castilla.