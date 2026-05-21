Scariolo: «Ganar la Euroliga no es una obsesión, hay muchos grandes entrenadores que no lo han hecho»

Sergio Scariolo atendió a los medios en Atenas en la súper previa de la Final Four de la Euroliga en la que, además del entrenador del Real Madrid, comparecieron los de los otros tres equipos (Bartzokas, Pedro Martínez y Jasikevicius). Acompañado de Facu Campazzo, el italiano habló de la importancia que da él a conquistar este título, uno que redondearía su palmarés de leyenda.

«Una Final Four es un excelente área que sólo alcanzan los cuatro mejores equipos. No es una obsesión, hay muchos grandes entrenadores que no han ganado la Euroliga y siguen siendo grandes entrenadores. Atenas es una gran ciudad de baloncesto: dos grandes equipos, muchos aficionados, mucha pasión. Hemos tenido dos lesiones, pero estamos felices de estar aquí y listos para competir», inició Scariolo en un perfecto inglés, antes de que dieran paso a Campazzo y se decantara por el castellano.

«Va a ser lo mejor para todos», bromeaba. «Creo que la experiencia en este momento cuenta mucho, es un factor determinante. El hecho de no jugar con Edy (Tavares) y Alex (Len) es un factor también importante, pero nuestro trabajo viene siendo tratar de disimular esas bajas con lo bueno que tenemos: el equipo junto, el talento ofensivo y defensivo. Si disimulamos las bajas y sumamos el talento puede ir bien», añadió.

Desde el público, un aficionado que confesó ser del Panathinaikos preguntó al argentino si temía a la defensa del Valencia Basket, el rival de los blancos en semifinales este viernes en el OAKA Arena: «Es muy buena, te atacan mucho desde lo ofensivo. Tenemos que estar preocupados por volver rápido, de la dinámica, el ritmo, pero viendo cómo defendieron contra Panathinaikos y cómo lo han hecho toda la temporada, es increíble. Individual y colectivamente. Tienen capacidad atlética para defender a cualquier jugador y también una inteligencia muy buena para hacerlo en equipo. Va a ser un partido muy difícil que se va a definir en pequeños detalles».

Scariolo y su ejemplo para los jóvenes

Scariolo y Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket, fueron preguntados por su histórica rivalidad en los banquillos y el italiano respondía así: «Habla mucho del amor por el juego. La mayor parte de nuestra vida es el baloncesto. Hemos pasado por el dolor, lo superamos, y seguimos aquí. Cuando dejé la selección es porque quería probarme a mí mismo que podía ayudar a un equipo a conseguir resultados. La gente dice que la selección no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ponemos nuestro ladrillo para hacer el deporte mejor, aunque muchas veces la industria no muestra respeto por el resto. Intento dar ejemplo a los jóvenes entrenadores respetando a mis compañeros».