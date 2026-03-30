Ancelotti confirma que no da día libre a Vinicius ante Croacia: «Mañana jugará»

Carlo Ancelotti dio poco importancia a la derrota ante Francia de su Brasil de la pasada semana (1-2), con el foco más en el Mundial 2026 y la preparación incluso que su próximo rival, la Croacia de otro viejo amigo del italiano, Luka Modric. Ancelotti, en la previa ante los balcánicos, dejó clara su fe y apuesta por Vinicius Jr., del que no duda que será «de los mejores del Mundial» y al que confirma como titular pese a las molestias durante la semana.

Sin lugar a dudas, en la Brasil de Ancelotti los dos jugadores más en forma y con capacidad de liderar en este Mundial 2026 son Vinicius y Raphinha, dos de los baluartes de Real Madrid y Barça, sobre los que reflexionó en sala de prensa horas antes de medirse a Croacia.

«Madrid es Madrid, y Brasil es Brasil, con Raphinha y Vini contamos con dos de los mejores del mundo», reconoció Ancelotti ante los medios, confirmando también que Vinicius será titular ante Croacia: «Juega mañana». El seleccionador de la Canarinha tiene claro que ambos «serán dos de los mejores en el Mundial» y que debe encontrar la forma de que «metan toda la calidad que están mostrando ahora para sus equipos» para beneficio de Brasil.: «Sé que lo harán bien por su carácter y personalidad, harán un buen Mundial».

No fue de lo único que habló Carlo Ancelotti en sala de prensa. Se está hablado mucho del juego de Brasil de cara al Mundial, algo sobre lo que reflexionó el italiano, que tiene claro qué es más importante en una cita como la de este verano: «¿Jogo bonito? Los últimos dos mundiales que Brasil ganó lo hizo conectando talento y defensa. Con Scolari y sus tres centrales en 2002 por ejemplo, y en 1994 Parreira colocó dos líneas de cuatro para aprovechar a Romario en punta. No hay otra manera que defender bien. El Mundial lo gana quien encaja menos y no quien marca más. No me gusta que me llamen defensivo pero es muy importante para el equipo».

«Este año que llevo al frente nos clasificamos y además pronto, hemos analizado muchos jugadores y tenemos una idea muy clara, muy definida para el primer partido y tenemos muy definida la lista final de jugadores también», confesó Ancelotti con la mente en el Mundial: «Queremos tener movilidad arriba, con un delantero referente, quizás, pero con movilidad, que lleva al juego al punto imprevisible. Creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, necesitamos calma y tranquilidad, crítica también claro, pero aunque lo más importante es el resultado, hay resultados más importantes y otros menos, y el importante es el del Mundial».

También mencionó a Endrick, fuera de la lista de la absoluta pese a su buen hacer en el Lyon: «A Endrick le conocía como atacante, atacante central, y ahora juega más a un lado, haciéndolo bien también ahí, una posición que requiere más trabajo defensivo, pero para la edad que tiene y su estructura lo está haciendo, lo puede hacer, estamos mirando su evolución, como muchos otros va a ser el futuro de Brasil sin duda alguna».

Por último, sobre Croacia, Ancelotti no pudo evitar halagos para Luka Modric: «¿Modric? Puede jugar media punta, pivote, como 8 en el Madrid, puede hacer todo en el centro del campo porque es un centrocampista completo, moderno, uno de los mejores jugadores que entrené, un profesional espectacular con una pasión tremenda por el fútbol lo que le permite con 40 años estar como uno de los mejores medios. Modric es único, en el mercado mundial no hay otro como él».