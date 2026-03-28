Vinicius no se entrena con Brasil y enciende las alarmas

Vinicius Junior ha encendido las alarmas al no ejercitarse con Brasil este sábado, dos días después de que la canarinha jugara contra Francia el primer amistoso de este parón internacional. Después de la lesión de Raphinha, ahora la duda reside en el estado de la otra gran estrella de la selección, un Vinicius que podría perderse el segundo de los compromisos del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, ante Croacia.

El futbolista del Real Madrid ha estado en el gimnasio, haciendo actividad específica, después de la derrota de Brasil ante la Francia de Mbappé por 1-2 en Boston. Y eso que la pentacampeona contó con un jugador más durante buena parte del partido. No fueron capaces de sacar un buen resultado, aunque el delantero tuvo una acción clarísima al descuento, entrando solo para rematar a portería en el segundo palo pero no llegando a conectar con el balón.

En el centro de entrenamiento en el que se encuentra Brasil, en Orlando, Vinicius se ha quedado en el gimnasio y no ha saltado al césped con el resto de sus compañeros. Algo que sí que ha hecho Marquinhos, que no jugó por precaución el primero de los duelos contra los galos.

En la madrugada del próximo miércoles, a las 2:00 horas de España, se medirán a Croacia. El reencuentro de Vini con Modric era uno de los puntos fuertes de ese encuentro, que se produciría por primera vez tras la marcha del veterano mediocentro del Real Madrid. Sin embargo, tras la ausencia del brasileño en el entrenamiento, es duda para medirse a los balcánicos.