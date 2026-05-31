Enzo Alves no es suficiente ante Croacia y España pasa como segunda en el Europeo sub-17

España terminó con sabor amargo su clasificación a semifinales del Europeo sub-17 en Estonia. Enzo Alves y los suyos no pudieron este domingo ante Croacia (2-3) y la derrota les hizo pasar como segunda del Grupo A por detrás de Bélgica, que ganó a la anfitriona para partir como líder. Un partido que se puso cuesta arriba desde los primeros minutos y con un final vertiginoso donde los croatas murieron en la orilla.

Hasta este domingo, la Roja andaba por el campeonato imbatida. Venía de vencer a las otras dos rivales, con un Enzo Alves brillante que venía de marcar en el último partido y esta tarde lo volvió a hacer ante la selección croata. Sin embargo, no fue suficiente. Jakov Dedić anotó un magnífico ‘hat-trick’ que le dio la victoria a Croacia, aunque no les sirvió para pasar de ronda.

En apenas tres minutos, Croacia se adelantaba después de un mal despeje de Jorge Domínguez que fue aprovechado por el delantero para batir a Chichoro bajo palos. La España de Sergio García se veía superada después de rotar casi todo el equipo con la única presencia de Tunkara. No fue hasta el ecuador de la primera parte que el hijo de Marcelo se topase con el portero después de un remate a bocajarro que le despejó.

Poco a poco, la Rojita se fue haciendo dueña de la posesión para cortar la sangría y construir el juego desde atrás ante una Croacia encerrada para evitar tener huecos en la defensa. En el descanso, España hizo un triple cambio táctico en busca de revolucionar el partido. Mientras Bélgica ganaba su partido, Croacia necesitaba más goles para pasar. Eso hizo generar imprudencias para que Tunkara metiese un balón entre líneas a Rubén Gómez para que el pequeño Joaquín Sánchez Flores ‘Pollo’ sacase un cabeceo para poner el empate.

El empate le valía a España, pero no a Croacia, que ya necesitaba dos goles. Fue entonces cuando apareció Enzo Alves para fusilar un centro de Kemo para poner el 2-1 a favor de la Rojita. Inesperadamente, Dedic marcó dos goles en el tramo final del partido para relegar a España como segunda de grupo.