Entre las prioridades de las demarcaciones que el Real Madrid va a reforzar este verano no está la del puesto del delantero centro. El club considera que ese puesto está “perfectamente cubierto” con Mbappé y Endrick, que regresa este verano tras su cesión al Olympique de Lyon e incluso se plantean traspasar con recompra a Gonzalo para no tener tres nueves en la plantilla.

Ni Haaland ni Harry Kane ni ningún otro. El Real Madrid tiene muy claro que entre las carencias de su plantilla no está la de un delantero centro por mucho que periodísticamente haya nombres que resulten muy atractivos. La hoja de ruta trazada desde Valdebebas no pasa por ir al mercado en busca de un 9 sino en apuntalar otras demarcaciones en las que la plantilla tiene déficit como las de mediocentro, central y lateral derecho.

La cúpula del Real Madrid considera que con Mbappé, que ha marcado esta temporada 40 goles en 39 partidos oficiales, y con Endrick, que regresará de su cesión en Lyon como sustituto del delantero francés, tiene más que cubierta esa demarcación. Hay voces discordantes entre algunos ex jugadores del equipo madridista que apuntan a la necesidad de un nueve de área, un jugador tipo Joselu, que permita fijar a los centrales para liberar a Mbappé tal como hacía en sus tiempos Giroud en la selección de Francia.

Mbappé y Endrick, intocables

Pero el Real Madrid no compra esa teoría de sacar a Mbappé del área para darle más espacios. El club cree que la evolución natural de Kylian no es regresar a su puesto en la banda izquierda en el que explotó en el Mónaco cuando tenía 18 años. Ahora ya es un jugador distinto, que se mueve más cómodo con libertad por todo el frente de ataque y que puede utilizar su velocidad y su agilidad para salir por ambos perfiles.

Además en el Real Madrid la banda izquierda es territorio exclusivo de Vinicius y el objetivo de la cúpula del club es que el nuevo entrenador que sustituya este verano a Arbeloa haga no sólo compatibles sino complementarios al brasileño y a Mbappé, una conexión que ha fluido más fuera que dentro del campo en las dos temporadas de convivencia entre ambos.

El club tiene tan claro que el puesto de delantero centro es de los mejor cubiertos en la plantilla que intentarán hacer caja con Gonzalo García este verano. El canterano, que fue la sensación y el máximo goleador del Mundial de Clubes, se ganó un sitio para quedarse en la primera plantilla con Xabi Alonso, pero la llegada de Arbeloa le ha hecho ir perdiendo importancia.

La intención del Real Madrid es traspasar a Gonzalo García por una buena cantidad (en torno a los 30 millones de euros) a un club de la Premier o de la Bundesliga y asegurarse o bien la mitad de la plusvalía de una futura venta o bien tres años de cláusulas de recompra crecientes que les permita repescar al canterano en el caso de que explote definitivamente todo su potencial lejos del Bernabéu.