Endrick empuja a Gonzalo a salir del Real Madrid

El regreso de Endrick al Real Madrid este verano unido a la falta de minutos que ha tenido Gonzalo García desde que el brasileño se fue condenan al canterano a buscarse equipo lejos del Bernabéu. El jugador tiene sobre la mesa dos ofertas de la Premier y otras dos de la Bundesliga.

El futuro de Gonzalo García puede estar más fuera que dentro del Real Madrid. El canterano, que se ganó un sitio en la primera plantilla por méritos propios tras su extraordinario Mundial de Clubes en los tiempos de Xabi Alonso, ha ido perdiendo importancia desde la llegada de Arbeloa y ni siquiera la baja prolongada de Mbappé le ha concedido minutos.

Poco o nada queda ya de aquel delantero poderoso y polivalente que impactó con su trabajo y sus goles hasta convertirse en el máximo goleador del Mundial de Clubes. La importancia de Gonzalo en el actual Real Madrid es puramente residual y ya se ha convertido en el último de la fila de los cambios en la delantera. Le han adelantado Brahim y Mastantuono, por no hablar de los intocables Vinicius y Mbappé.

Gonzalo daría caja al Real Madrid

El Real Madrid estaría dispuesto a traspasar a Gonzalo García pero no a perder el control sobre su futuro. Es decir, facilitar la salida del canterano rumbo a un equipo, preferiblemente de una liga extranjera, siempre que la entidad madridista pueda garantizarse tres años de recompra y el 50% de la plusvalía como en los casos de Nico Paz o Víctor Muñoz.

A Gonzalo le sobran las ofertas. Tanto el pasado verano como en la ventana de invierno fueron más de media docena los equipos de la Liga que pidieron al Real Madrid su cesión. También ha tenido cantos de sirena de equipos importantes de la Premier y de la Bundesliga, dos competiciones en las que el canterano madridista encajaría a la perfección.

Además, el regreso este verano de Endrick al Real Madrid empuja a Gonzalo a tener que buscarse minutos en un destino distinto. Para un jugador todavía en edad sub-21 no sería sostenible estar a la sombra no ya de los minutos que acapare Mbappé, sino también de los minutos que dispute el brasileño, que volverá con la intención del club de que sea el suplente del crack francés.

Esta temporada el rendimiento de Gonzalo García en el Real Madrid ha ido de más a menos. Después de ser el máximo goleador del Mundial de Clubes, el canterano ha visto reducida su participación a unos escasísimos 1.190 minutos repartidos en 30 partidos. Es decir, su presencia muchas veces ha sido casi residual. Sus números se han resentido hasta quedarse en seis goles (cuatro en Liga, uno en Copa y otro en la Supercopa de España) y un par de asistencias.