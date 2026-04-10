El entrenador del Olympique de Lyon carga contra Endrick: «No estoy satisfecho con su rendimiento»

Paulo Fonseca, entrenador del Olympique de Lyon, ha cargado contra el rendimiento de Endrick en los últimos partidos, solicitando más del delantero del Real Madrid, que se encuentra cedido hasta final de temporada en el conjunto francés. Después de una mala racha en la Ligue 1, de la eliminación en Copa y de caer en octavos de la Europa League, el técnico ha hablado sobre la aportación del brasileño al equipo, que ha disminuido en las últimas semanas tras el boom que causó su llegada a finales de diciembre.

«No estoy contento con el rendimiento de Endrick. Estaba cansado después del viaje a Brasil, pero tiene la responsabilidad de hacer más. Lo necesitamos», ha señalado Fonseca. El técnico se refería a su convocatoria con la selección canarinha para el último parón, en la que el delantero disputó 15 minutos en el segundo partido, ante Croacia, asistiendo en uno de los goles.

Fonseca se ha referido al rendimiento de los últimos encuentros, señalando que no está «satisfecho» con su partido ante el Angers, en el que el Lyon empató a cero con una participación de 73 minutos de Endrick. «No estoy aquí para destruirlo, pero tiene la obligación de hacer más. Ahora mismo dependemos de un jugador que estaba jugando en la tercera división portuguesa».

Ha seguido refiriéndose al futbolista cedido por el Real Madrid, diciendo que «necesita dar más de sí y estar más disponible». Y es que Endrick cayó de pie en Lyon, pero en las últimas semanas el rumbo del conjunto francés ha virado por completo, cayendo en todas las competiciones y viéndose relegado en Liga a la sexta posición, aunque aún pelea por entrar en la próxima Champions League.

El último gol de Endrick se remonta a hace un mes, en la ida de octavos de la Europa League contra el Celta, en Balaídos. Desde entonces no ha vuelto a ver puerta. En lo referente al fútbol francés, la última vez que vio puerta fue a primeros de febrero, ante el Stade Lavalloise, en la Copa de Francia. En total, Endrick ha marcado seis goles con la elástica del Lyon, aunque su aportación ha sido mayor al dar también cinco asistencias en este tiempo.

Sin embargo, en un momento bajo para el equipo, su entrenador no ha dudado en pedir más de él. Ahora, el delantero brasileño deberá recuperar la versión que mostró a su llegada al Parc OL y para ello deberá dar un extra en los próximos encuentros, que serán claves de cara a las aspiraciones de los franceses por jugar la próxima Champions. El siguiente reto será ante el Lorient, mientras que en el horizonte espera el Parque de los Príncipes, donde se medirán al PSG.