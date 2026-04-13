Sale a la luz las reacciones de los jugadores del Real Madrid al codazo a Mbappé: «¡Hay sangre!»

El codazo de Kylian Mbappé fue un escándalo que dio la vuelta al mundo. Más allá de costarle un penalti claro al Real Madrid que pudo haber supuesto la victoria de los de Álvaro Arbeloa, los tres puntos en la ceja muestran la incredulidad que hay en el club blanco por la decisión arbitral que no consideró la acción ni sujeta a duda alguna. Aunque la mente del equipo está en la remontada al Bayern en Champions, las cámaras de televisión mostraron cómo se vivió de cerca la agresión del jugador del Girona al delantero francés.

Después de que el árbitro no pitase penalti en el minuto 88, con Mbappé sangrando en el suelo, fueron rápidamente algunos futbolistas madridistas a pedir que fuera al VAR a revisar el codazo de Vitor Reis. «Por favor, míralo, míralo», pedía Gonzalo. «Va con los brazos», le dijo Vinicius. Una incredulidad al ver cómo Alberola Rojas se resignaba a señalar pena máxima mientras los médicos del Real Madrid atendían a Mbappé para cortarle la hemorragia.

IMAGEN DAZN 🎥 El Real Madrid pidió penalti a Mbappé… y así reaccionó cuando Javier Alberola Rojas no lo señaló#ElPost pic.twitter.com/ZDC6uElvkL — DAZN España (@DAZN_ES) April 12, 2026

Al finalizar el partido, Jude Bellingham también fue a los colegiados haciendo gestos de cómo había acabado la ceja de Mbappé después del golpe. «He dicho que hay sangre aquí (señalándose la ceja). Un choque allí y amarilla. ¿Cómo es posible que eso no sea penalti?», explicó a Alberola mientras le pedía dialogar en tono tranquilo mientras se marchaban juntos al túnel de vestuarios.

También estuvo Arbeloa pidiendo explicaciones tanto al cuarto árbitro como a Arbeloa Rojas con una mirada cómplice de que la acción debía ser revisada al ver el estado en el que había acabado el francés. Aunque ya, en la rueda de prensa después del empate, el técnico madridista fue contundente con su veredicto: «Es un penalti aquí y en la luna. Una más, una semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo ni nadie. El VAR entra cuando viene bien y, cuando no, no entra. Ya sabéis mi opinión y estos hechos no hacen más que confirmarla. Han pitado a Kylian Mbappé una falta que para mí era menos. Hemos tenido muchas, pero es lo de siempre», comentó.

Una acción que le costó media Liga a un Real Madrid que ya está a nueve puntos del Barcelona. Sin embargo, más allá de casi perder el título, el hartazgo del club blanco con el CTA ya es mayúsculo.