La realización de la Liga de Tebas ocultó la imagen clave de Mbappé con sangre

«Es penalti de aquí a la luna». Así calificó Álvaro Arbeloa el penalti a Kylian Mbappé después de acabar con sangre en la cabeza tras llevarse un codazo de Vitor Reis. Una acción que ni Alberola Roja en el césped del Santiago Bernabéu ni el VAR vieron que la brecha en la ceja fuera suficiente como para sancionarla. Pero lo más clamoroso dentro de la jugada polémica que costó el pinchazo del Real Madrid contra el Girona es que la Liga de Javier Tebas volvió a las andadas censurando la imagen clave que hace evidente que el árbitro debió pitar pena máxima.

A pesar de que en la retransmisión sí apareció una imagen en cámara lenta del golpe que recibió Mbappé dentro del área y en el suelo visiblemente dolorido, lo que no se acabó viendo fue cómo el delantero francés estaba sangrando sin parar. Una toma que hubiera dejado más claro el error que cometía el colegiado al no acudir al videoarbitraje a ver el penalti. Sin embargo, los espectadores solo pudieron ver cómo era atendido por los médicos del Real Madrid para cortar la hemorragia. Mbappé tuvo que hasta cambiarse la camiseta, que estaba manchada con sangre, y el cuerpo arbitral tampoco mostró la preocupación de saber el estado en el que estaba tras la agresión del jugador del Girona.

Un desastre en todos sus sentidos que perjudicó tanto las posibilidades del Real Madrid de ganar el partido y perder la Liga como demostrar la grave negligencia de la retransmisión al censurar cómo Mbappé había acabado y ni siquiera se pitase penalti. Kylian pudo terminar el partido, pero su ojo derecho quedó tocado para la vuelta de Champions ante el Bayern. Un error garrafal de la Liga de Tebas que, de nuevo, vuelve a salpicar en contra del conjunto blanco. Errores que cuestan, no solo perder puntos, sino también las aspiraciones que quedaban por dar guerra al Barcelona en la competición.