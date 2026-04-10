Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Real Madrid contra el Girona

El Real Madrid no pasó del empate contra el Girona y dijo adiós prácticamente a la pelea por la Liga, ya que si el Barcelona gana este sábado al Espanyol, pondrá nueve puntos de por medio en la clasificación. El equipo blanco sigue segundo y está a seis, pero es de esperar que la distancia aumente al término de la jornada 31… y sólo quedarán siete por delante, por lo que está en chino para los de Álvaro Arbeloa.

Fede Valverde adelantó a los blancos con un golazo en el 51′, pero sólo 11 minutos después Thomas Lemar, ex del Atlético, empató con otro cañonazo al que no pudo llegar Lunin. El punto no sirve de nada a un Real Madrid que quería motivarse con una victoria de cara a la vuelta de cuartos de final del próximo miércoles en el Allianz Arena frente al Bayern de Múnich, al que tiene que remontar para seguir vivo en la Champions League.

Por su parte, el Girona sigue duodécimo, pero iguala con 38 puntos a Athletic Club, Espanyol y Osasuna, dejando apretadísima la zona media de la clasificación de la Liga, mientras que el Real Madrid ya no tiene prácticamente oportunidad de luchar por el título. Los blancos buscaron la remontada hasta el final, e incluso Alberola Rojas y el VAR no pitaron un penalti clarísimo sobre Kylian Mbappé, pero nada pudo deshacer el empate.

Así está el Real Madrid en la clasificación de la Liga