Valverde saca el fusil para adelantar al Madrid y Lemar responde con otro golazo

El Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Girona en la jornada 31 de la Liga, en un contexto marcado por la exigencia del calendario y la cercanía del decisivo duelo europeo en Múnich. El conjunto madridista, situado a seis puntos del Barcelona, no puede permitirse tropiezos así. Con ese escenario, Arbeloa optó por dosificar esfuerzos y dar descanso a piezas importantes como Álvaro Carreras, Rüdiger y Trent, ninguno de ellos en la convocatoria. Huijsen, Arda Güler y Thiago, por su parte, aguardaron su oportunidad desde el banquillo.

En el minuto 50 llegaría el primer gol del encuentro y del Real Madrid. Fede Valverde, inagotable y siempre dispuesto a aparecer cuando el equipo más lo necesita, volvió a sacar a relucir su potente golpeo. El uruguayo armó el disparo desde fuera del área y soltó un auténtico cañonazo que sorprendió a Gazzaniga. El guardameta argentino pudo haber hecho más para evitar el tanto. Con este gol, Valverde suma ya ocho en la temporada, seis de ellos en los últimos seis partidos, confirmando su excelente estado de forma.

La alegría blanca, sin embargo, sería efímera. Apenas doce minutos después, en el 62, el Girona encontraría el empate. Thomas Lemar se animó desde la frontal y conectó un disparo potente, preciso y ajustado al palo, imposible para Lunin. El ucraniano, pese a su estirada, apenas pudo acompañar con la mirada cómo el balón se colaba en la portería.

Un encuentro que deja muchas dudas sobre lo que pasará este próximo miércoles con el Bayern. Una liga que cada día se aleja más. Es el momento de pensar en el partido de Champions y poner el foco en revertir la situación que atraviesa el equipo estas últimas semanas. A Arbeloa le queda la oportunidad de mantener la competición europea y conseguir llegar lo más alto posible.