Arbeloa da descanso a Trent, Rüdiger y Carreras pensando en el Bayern

Álvaro Arbeloa ha decidido dar descanso a tres jugadores para el duelo que enfrentará esta noche en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Girona. El entrenador madridista ha decidido que Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras descansen pensando en el duelo contra el Bayern perteneciente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions que se celebrará el próximo miércoles en Alemania.

El Real Madrid está obligado a ganar al Girona en el estadio Santiago Bernabéu para, por lo menos, intentar meter presión a un Barcelona que está siete puntos por encima de los blancos cuando restan ocho jornadas para el final, por lo que la situación es límite para los madridistas. Un error más sería definitivo.

«Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días, y eso lo digo porque deben ser uno mismo más allá de su talento y calidad. Todos los días no se pueden jugar partidos en los que la motivación es muy grande y, cuando no los juegas, es cuando vienen la autoexigencia, el compromiso y las ganas. Eso es lo que necesitamos, que mañana sientan que tienen que brillar y hacer un gran partido», comentó Arbeloa en la previa del encuentro.