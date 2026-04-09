Alineación del Real Madrid contra el Girona: Bellingham y Militao serán titulares

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Girona en el estadio Santiago Bernabéu tendrá en su once titular a Eder Militao y Jude Bellingham, algo que confirmó el propio Álvaro Arbeloa en la previa del encuentro. Ferland Mendy entrará en la convocatoria y tendrá minutos, con la mente puesta en que sea titular contra el Bayern el próximo miércoles.

En la portería estará Andriy Lunin, ya que Thibaut Courtois sigue lesionado. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, mientras que en la izquierda actuará Fran García. La pareja de centrales será la compuesta por Militao y Antonio Rüdiger.

En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni estará en el corte, con Thiago Pitarch y Eduardo Camavinga. Por delante, formará Bellingham, mientras que arriba serán titulares Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Arbeloa deberá motivar a los jugadores

El Real Madrid está obligado a ganar al Girona en el estadio Santiago Bernabéu para, por lo menos, intentar meter presión a un Barcelona que está siete puntos por encima de los blancos cuando restan ocho jornadas para el final, por lo que la situación es límite para los madridistas. Un error más sería definitivo.

«Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días, y eso lo digo porque deben ser uno mismo más allá de su talento y calidad. Todos los días no se pueden jugar partidos en los que la motivación es muy grande y, cuando no los juegas, es cuando vienen la autoexigencia, el compromiso y las ganas. Eso es lo que necesitamos, que mañana sientan que tienen que brillar y hacer un gran partido», comentó Arbeloa en la previa del encuentro.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Girona: Lunin; Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Camavinga, Bellingham; Vinicius y Mbappé.