Cuándo es el Real Madrid – Girona: horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online gratis el partido de la Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Girona de la Liga Este Real Madrid - Girona es de la jornada 31 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid buscará levantarse tras las dos victorias consecutivas que ha sufrido

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu tras el tropiezo frente al Bayern de Múnich en la Champions League y ahora tiene que cambiar el chip para intentar imponerse al Girona y seguir soñando con acabar peleando por el título liguero, pero sin perder de vista la vuelta que jugarán de cuartos de la máxima competición continental el próximo miércoles en Alemania. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo de la jornada 31 de la Liga.

Horario del Real Madrid – Girona: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid recibe al Girona para disputar el partido que corresponde a la jornada 31 de la Liga. El conjunto que entrena Álvaro Arbeloa perdió el pasado fin de semana en Son Moix, lo que supuso un duro golpe para los madridistas, ya que la victoria del Barcelona dejaba encarrilado el título para los culés. A eso habría que sumarle que también cayeron en Concha Espina hace unos días frente al Bayern de Múnich en la Champions League y los futbolistas merengues estarán mirando de reojo el duelo del próximo miércoles en Alemania, donde tendrán que remontar el 1-2 sufrido en la ida de los cuartos de final.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Girona

La Liga ha programado este apasionante Real Madrid – Girona de la jornada 31 del campeonato nacional de nuestro país para este viernes 10 de abril. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado el horario del arranque del cuadro de Chamartín y del conjunto catalán a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados en los aledaños del Santiago Bernabéu para que el choque pueda arrancar de manera puntual en la capital de España.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Girona en directo por TV online y en vivo

Movistar+ y Dazn fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda a lo largo del campeonato liguero español. Este Real Madrid – Girona correspondiente a la jornada 31 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga, el cual es de pago, por lo que habrá que estar suscrito al paquete que incluye este canal porque el encuentro de los madridistas y los rojiblancos no se verá gratis ni en abierto por TV.

Los seguidores del conjunto madridista, del cuadro catalán y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Girona de la jornada 31 de la Liga mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También hay que recordar que este operador pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo de la jornada 31 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Girona desde una hora y media antes de que ruede el balón. Una vez concluya el choque en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica de este choque y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Girona

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido que cayó en la jornada 31 de la Liga tienen que saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con este Real Madrid – Girona para narrar todo lo que esté ocurriendo en el Santiago Bernabéu.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Girona

El Estadio Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito capitalino de Chamartín, será el campo donde se celebrará este Real Madrid – Girona de la jornada 31 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1947, pero recientemente ha sufrido una reforma que le vuelve a colocar entre los mejores recintos deportivos del mundo. Dentro caben más de 80.000 personas y se espera un gran ambiente este viernes en un choque en el que el público reclamará más a sus jugadores después de las dos últimas derrotas.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Javier Alberola Rojas para que dirija la contienda Real Madrid – Girona correspondiente a la jornada 31 de la Liga. Daniel Jesús Trujillo Suárez será el encargado de estar a los mandos del VAR, por lo que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Santiago Bernabéu para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor a ver la acción en cuestión.