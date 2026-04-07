Todo sobre el Bayern de Múnich: por qué tiene 5 estrellas, que significa en alemán Múnich, cuántos socios tiene…

El Real Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich este martes 7 de abril en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League que se disputa en el Santiago Bernabéu. El 15 veces campeón de Europa busca las semifinales ante uno de los grandes candidatos al título que busca su séptima Champions League de la mano de Vincent Kompany. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Bayern de Múnich, el rival del Real Madrid en la Champions League.

El Bayern de Múnich pisa este martes el Bernabéu como uno de los grandes favoritos a conquistar la Champions League. El equipo alemán es uno de los equipos más en forma del mundo después de encarrilar su título en Bundesliga (saca 9 puntos al Borussia Dortmund), ser segundo en la fase de liga de la máxima competición europea y arrasar al Atalanta en la primera ronda eliminatoria. Ahora se enfrenta al Real Madrid en cuartos de final, consolidado como uno de los mejores ataques del mundo con Harry Kane, Luis Díaz o Michael Olise.

Cuándo se fundó el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich es uno de los clubes más antiguos del mundo, ya que fue fundado el 27 de febrero de 1900. El fotógrafo alemán Franz John fue el primer presidente de la historia del club.

En qué estadio juega el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich juega desde 2005 en el Allianz Arena, que cuenta con una capacidad de 75. 024. Fue creado para el Mundial 2006 y es el duodécimo estadio en capacidad de toda Europa.

Cuántos socios y cuánto cuesta ser socio del Bayern

En su 125.º aniversario, el Bayern anunció el pasado 27 de febrero de 2025 que llegó a los 400.000 socios, convirtiéndose en el club con más socios del mundo. Según informó el club en un comunicado, en 1979, el club contaba con 6.800 socio;, en 2004 superó la barrera de los 100.000; en 2013 alcanzó los 200.000 y diez años después dio la bienvenida a su socio número 300.000. En 2025 fue cuando se pasó la línea de los 400.000. Si lo deseas, te puedes hacer socio AQUÍ.

Por lo que respecta a las tarifas de precio para hacerse socio, son de 35.00 euros al año para los niños, 45 euros para los jóvenes de hasta 25 años y 65 euros para los adultos entre 26 años y 64 años. Los jubilados pagan 35 euros al año.

Qué significa la palabra Bayern

Bayern es la palabra alemana para referirse a Baviera, el estado que está ubicado en el sureste de Alemania. A su vez, la palabra Baviera procede de Baiuvarii, que era la tribu alemana que habitaba en la zona y da el nombre a la región. Por ello, en su creación se combinó el nombre de la región con el de la ciudad, Múnich. No confundir con el Bayer de Leverkusen, cuyo nombre procede de la empresa farmacéutica. Por su parte, Múnich, en alemán München, significa «ciudad de los monjes» en honor al asentamiento monástico benedictino que dio origen a la ciudad en el siglo XII.

Por qué el escudo del Bayern de Múnich tiene 5 estrellas

El Bayern de Múnich luce cinco estrellas en su escudo desde la temporada 2020-21 después de conseguir su 30.° campeonato de Bundesliga. «Aunque el equipo ha tenido cuatro estrellas desde el campeonato de 2008, la quinta estrella se añadió por primera vez después del 30º campeonato de 2021, a partir de la temporada 21/22. Desde entonces, es difícil imaginar nuestras camisetas y muchos otros artículos de merchandising sin las cinco estrellas sobre el logotipo», apuntó el club en un comunicado en el que también se explica el motivo:

De los cinco títulos de campeón ganados: dos estrellas.

De diez títulos de campeón ganados: tres estrellas.

De veinte títulos de campeón ganados: cuatro estrellas.

De treinta títulos de campeón ganados: cinco estrellas.

Cuántas Champions ha ganado el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich ha ganado seis Champions League hasta la fecha, siendo el tercer equipo más laureado de la competición por detrás de Real Madrid y Milán. Su último título data del año 2020, año de la pandemia, en el que se impuso en la final de Lisboa al PSG de Mbappé y Neymar. Ha jugado un total de once finales.

Sus títulos se reparten de la siguiente manera: tres victorias en la extinta Copa de Europa (1974, 1975 y 1976) y otros tres triunfos en la nueva Champions League, en 2001, 2013 y 2020.

Palmarés del Bayern de Múnich

Este es el palmarés del Bayern de Múnich: