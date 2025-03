Kimmich renueva con el Bayern de Múnich hasta 2029

El Bayern de Múnich ha anunciado la renovación de Joshua Kimmich hasta 2029. El conjunto bávaro y el mediocentro amplían su vinculación durante cuatro temporadas más, cuando el jugador tendrá 34 años. De esta forma, se aleja de cualquier opción que le ubicaba de cara a la próxima temporada en clubes como el Barcelona, puesto que terminaba contrato esta temporada.

Su futuro ha sido uno de los temas más candentes en Europa en los últimos meses, puesto que es uno de los jugadores más polivalentes y de mayor calidad que había en el mercado. Un asunto que ha quedado zanjado con su renovación. El conjunto alemán ha cerrado la continuidad de su futbolista para las próximas cuatro temporadas, una figura capital en el equipo desde que llegara procedente del Stuttgart en el verano de 2015.

«Se hizo público que retiraron la oferta, pero no lo recibí así en las conversaciones», explicó Kimmich hace unas semanas sobre su futuro. El mediocentro alemán reconoció que había algunos clubes que estaban jugando un papel importante en su renovación, pero no quiso desvelar sus nombres: «¿Qué clubes? No lo voy a decir», respondió entre risas el centrocampista germano al ser preguntado por los interesados en ficharle.

Entre los equipos interesados en sus servicios se encontraba el Barcelona. Hansi Flick ya le tuvo a sus órdenes durante su etapa en el Bayern, logrando una Champions en 2020. El jugador era una opción más que viable, debido a que quedaba libre en verano y llegaría con la carta de libertad a un club con muchos problemas económicos para ejecutar cualquier operación.

Sin embargo, su renovación hasta 2029 aleja la posibilidad de que el conjunto culé cierre su llegada este verano. El Bayern ha certificado su continuidad, cerrando cualquier tipo de especulación de cara al final de temporada. Una renovación que era uno de los asuntos pendientes que había en la entidad, tras confirmar también la renovación de Davies.

Kimmich seguirá en el Bayern

El jugador se ha pronunciado después de cerrar su renovación hasta 2029. El Bayern recoge en su web unas palabras de Joshua Kimmich, en las que habla sobre los motivos que le han llevado a continuar cuatro temporada más en el conjunto bávaro: «En el Bayern tengo el mejor entorno para alcanzar mis objetivos deportivos. Tomé mi decisión basándome en eso. Actualmente no hay mejor grupo de compañeros, equipo técnico y entorno del club para que yo pueda maximizar mi éxito. Aquí me siento como en casa y aún no he terminado».

También se ha pronunciado el presidente del club, Herbert Hainer: «Un cumplido a nuestra dirección deportiva y a nuestra directiva: el FC Bayern necesita jugadores que no sólo vistan la camiseta, sino que también asuman la responsabilidad dentro y fuera del campo. Y Joshua Kimmich es un jugador así».