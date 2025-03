Kimmich rompe su silencio: «Varios clubes están jugando su papel en mi futuro»

Joshua Kimmich es uno de los grandes nombres del mercado de fichajes. El futbolista alemán termina contrato con el Bayern de Múnich el 30 de junio de 2025 y son muchos los clubes que andan tras sus pasos. Aunque el jugador no quiso dar no nombres, sí que reconoció que «hay otros clubes jugando su papel en mi renovación». Real Madrid y Barcelona son algunos de los equipos que han sonado para hacerse con sus servicios.

Tras la victoria del Bayern ante el Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El gigante alemán se impuso al conjunto de Xabi Alonso por 3-0 en el Allianz Arena y puso un pie y medio en cuartos de final. Kimmich fue titular y disputó los 90 minutos. Un doblete de Harry Kane y otro tanto de Musiala dieron el triunfo al cuadro de Múnich, que cuentan con una gran ventaja de cara a la vuelta en Leverkusen.

Estamos en el mes de marzo y comienza el tramo decisivo de la temporada. En apenas dos meses se acaba todo y los jugadores que terminan contrato están ultimando sus decisiones, si renuevan o se van a otro equipo. En el caso de Kimmich todo apunta a que pondrá punto y final a su etapa en el Bayern después de 10 temporadas. El centrocampista, que también puede actuar como lateral derecho, habló sobre ello en zona mixta y dejó entrever que los bávaros no han retirado la oferta de renovación.

«Se hizo público que retiraron la oferta, pero no lo recibí así en las conversaciones», explicó Kimmich en Sky Sports en declaraciones recogidas por El Chiringuito de Jugones. Kimmich reconoció que hay algunos clubes que está jugando un papel importante en su renovación, pero no quiso desvelar sus nombres: «¿Qué clubes? No lo voy a decir», respondió entre risas el centrocampista germano al ser preguntado por los interesados en ficharle.

Kimmich pone fecha a su decisión

No obstante, el internacional por Alemania comunicó que tomará una decisión en las próximas semanas: «Habrá tiempo para tomar una decisión, no sé si entre estos dos partidos o antes del parón de selecciones». Es decir, el futuro de Joshua Kimmich está a punto de resolverse. El jugador quiere tenerlo todo resuelto antes de irse con la selección a finales del mes de marzo para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Italia. «Pronto se tomará una decisión, sin duda», añadió.

Por otro lado, el jugador agregó que «no tengo la impresión de ser extremadamente codicioso. No se trata de exprimir hasta el último euro, eso lo sabe Max. En general, ya hemos tenido algunas conversaciones muy buenas. También noto que Max es muy, muy honesto, que está luchando por esto. Y eso lo valoro mucho». Veremos qué sucede con su futuro y cuál es su destino. Aunque suenan nombres como Real Madrid y Barcelona, el PSG también está dispuesto a hacer un esfuerzo para reforzar su plantilla firmando a una de las estrellas del Bayern de Múnich este verano.