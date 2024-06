Kimmich se ofrece pero el Real Madrid le da largas

La semana pasada Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern, fue ofrecido al Real Madrid y el club blanco le dio largas con la excusa de estar centrado en la final de Champions. La realidad es que a Ancelotti le gusta para suplir a Kroos, pero la cúpula blanca ve «imposible» quitarle al Bayern el mismo verano a Kimmich y Davis aunque ambos acaben contrato en 2025.

Con la retirada de Kroos, Joshua Kimmich ha visto la oportunidad de emprender el mismo camino que emprendieron en su día el propio Toni o David Alaba: salir del Bayern rumbo al Real Madrid. El centrocampista alemán es uno de esos pocos jugadores del mundo que podría ejercer una labor no idéntica, pero sí bastante similar a la que ha realizado Kroos en la última década en el Bernabéu.

Pero el Real Madrid no tiene nada claro primero si debe buscar otro Kroos en el mercado, porque sabe que resultaría casi imposible (o directamente imposible), o bien reemplazar al genio alemán con otro perfil de futbolista como ya tiene en la plantilla con el cuarteto Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde y Bellingham. Menos toque pero más energía y polivalencia. Menos control del partido pero más poder a campo abierto.

Por eso el club blanco duda de que Joshua Kimmich, al que conocen a la perfección y valoran como uno de los mejores centrocampistas del mundo, sea el futbolista ideal para reemplazar a Toni Kroos. “Es más sencillo que todo eso, a Kroos no se le puede reemplazar igual que no se puede reemplazar un Velázquez”, confiesa uno de los asesores del círculo íntimo de Florentino Pérez. Y no le falta razón.

Del caso Davies al caso Kimmich

Eso por no hablar de que el Bayern de Múnich no iba a dejar escapar el mismo verano a dos de sus mejores futbolistas, Alphonso Davies y Joshua Kimmich, con destino al Real Madrid, su mayor rival en la Champions que quedaría reforzadísimo con esos dos fichajes. En la cúpula de Valdebebas creen que es “imposible” arrebatarle al club bávaro a dos de sus estrellas en el mismo verano.

Kimmich, igual que Alphonso Davies, termina contrato en 2025 pero no ha descartado, ni mucho menos, seguir en el Bayern, algo que sí ha hecho en varias ocasiones el lateral canadiense. El centrocampista alemán decidirá su futuro después de la Eurocopa. Su primera reunión será con el club en el que lleva una década. Si no alcanza un acuerdo para renovar, escuchará ofertas.

La semana pasada, justo cuando el Real Madrid recibió el ofrecimiento de Joshua Kimmich, el diario Bild puso sobre la mesa el nombre el club blanco vinculado al futuro del centrocampista alemán. En Barcelona se echaron a temblar porque Kimmich es uno de los objetivos prioritarios del club de Laporta… si encuentra cómo pagarlo.

En el caso de que Kimmich no acabe renovando con el Bayern (un escenario que nadie debe descartar hasta bien entrado el mes de julio), el Barcelona estaría dispuesto a ficharle. Xavi Hernández ya habló con él en su día y ahora la llegada de Hansi Flick, el técnico con el que Kimmich ganó el sextete, al banquillo azulgrana podría allanar el camino de su llegada a la Ciudad Condal.

De momento el Real Madrid se ha tomado unos días de celebración-reflexión para ver qué necesidades tiene la plantilla de la próxima temporada. Es evidente que la retirada de Kroos deja un vacío enorme en el centro del campo pero el club blanco no quiere rellenarlo a cualquier precio. El del Kimmich, por cierto, no bajará de 50 millones a pesar de tener ya 29 años y restarle sólo un año de contrato.