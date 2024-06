Así fueron los últimos segundos de Toni Kroos como jugador del Real Madrid

Toni Kroos disputó en Wembley su último partido con el Real Madrid. El centrocampista alemán, leyenda del equipo blanco, anunció que a final de esta temporada se retiraría y lo ha hecho de la mejor forma posible, levantando su quinta Copa de Europa con el Real Madrid, la sexta de su carrera. Kroos ya no jugará ningún partido más con el equipo blanco y sólo le queda disputar la Eurocopa con Alemania.

«He disfrutado mucho, la última semana ha tenido un ambiente espectacular. Me concentré en la final porque queríamos ganar. En la primera parte no ha salido bien, pero este equipo siempre sigue. Hay que meter goles contra nosotros para ganarnos. Estoy muy feliz de irme así, no hay mejor manera», comentó Toni Kroos a la finalización del que fue su último partido con el Real Madrid.

Durante la final ante el Borussia Dortmund, hubo varios momentos especiales de Toni Kroos, aunque si uno fue especialmente emotivo e icónico fue cuando Carlo Ancelotti decidió cambiarle en los últimos minutos del partido. El centrocampista alemán fue sustituido en el minuto 85 de partido y se despidió con un gesto que engrandeció su leyenda aún más si cabe. Se giró hacia el fondo de los aficionados del conjunto blanco y lo celebró como si de un gol se tratase.

Y es que el alemán fue protagonista del encuentro con una asistencia a Dani Carvajal para abrir el marcador. Corría el minuto 73 de partido cuando de sus botas salió el balón directo a la cabeza del lateral diestro para batir a Kobel. Los jugadores del Real Madrid lo celebraron por todo lo alto el gol que, a la postre, iba a darle la victoria para lograr la decimoquinta Champions League de la historia del club.

Los últimos segundos de Toni Kroos en el Real Madrid

Al ser el último partido de Kroos con el Real Madrid, había muchos momentos especiales y otro de ellos era el pitido final. Él estaba ya en el banquillo, pero era plenamente consciente de que ahí se terminaba su etapa en el club blanco, en el que ha estado los últimos diez años de su vida. Todavía le queda la gran celebración de este domingo con la afición, pero como futbolista, en el campo, el de Wembley fue su adiós.

David Alaba, Vinicius y Rodrygo abrazaron a Toni Kroos en los últimos segundos del partido, en ese momento en el que todos ya sabían que el partido estaba ganado y que el árbitro pitaría el final en cualquier momento. Cuando el colegiado lo hizo, el alemán se emocionó y no salió corriendo, algo que sí hizo después. Lo primero que le salió a Kroos fue hablar con Alaba y saborear el título, la sexta Copa de Europa de su palmarés, la quinta con el Real Madrid. Precisamente, la primera (con el Bayern en 2013) la ganó en Wembley y la última también fue en ese estadio.

«Lo que he vivido estos 10 años es inolvidable. Va a haber momentos en los que lo eche de menos. Tengo ganas de pasar a otra vida, pero estos momentos con mis compañeros, el juego… Lo voy a echar de menos, pero siempre quise irme tras un día como hoy», añadió a final del partido Toni Kroos.