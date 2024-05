Alphonso Davies pronunció unas palabras con aroma a despedida tras un partido en el que se estrenó marcando en el Santiago Bernabéu y en el que cayó eliminado junto a su equipo, el Bayern de Múnich, en las semifinales de la Champions League. Al lateral izquierdo del club bávaro le preguntaron por si volverá en el estadio del Real Madrid y su respuesta es para no perder detalle: «Mi agente está hablando con el Bayern. Pase lo que pase, estoy muy agradecido al Bayern».

Esa muestra de agradecimiento al Bayern después de quedarse a las puertas de su segunda final de Champions, que se disputará en Wembley el próximo 1 de junio, pilló a todo el mundo por sorpresa, pues era la primera vez que el jugador se pronunciaba acerca de su posible salida del conjunto alemán. Lo habían hecho el resto de las partes, tanto su agente como el club a través de sus voces más autorizadas, pero nunca el propio Davies.

Lo que parecía una noche histórica para el canadiense y también para su equipo, que estaba a tres minutos y el descuento de jugar una nueva final de Champions se torció con un doblete de Joselu Mato a la épica del Real Madrid. Davies adelantó a los alemanes con un golazo con su pierna menos buena, la diestra, pero fue el delantero español el que le dio un giro de 180 grados a la eliminatoria con un tanto en el 88′ y otro en el primer minuto del tiempo añadido.

Después de todo esto y de la polémica con el gol anulado al Bayern antes del pitido final, Davies compareció en zona mixta y aclaró que su agente, Nick House, está en conversaciones con el club para buscar la mejor solución posible a su futuro. El futbolista acaba contrato en 2025, pero el Real Madrid quiere hacerse con sus servicios este mismo verano para reforzar el costado izquierdo con uno de los mejores en esa demarcación actualmente, si no el mejor.

El agente de Davies y el Bayern, enfrentados

Hace mes y medio, Huoseh dijo que le estaban haciendo un «injusto ultimátum» que no iban a aceptar. Davies ha perdido peso en el once de Thomas Tuchel, que siguiendo las instrucciones del club ha decidido relegarle a un segundo plano. El canadiense no fue titular ni en la ida ni en la vuelta, pero saltó al césped en ambos encuentros, siendo especialmente decisivo en el segundo.

«¿Ahora nos dan un ultimátum y debemos reaccionar en dos semanas porque el club está bajo presión y ha tardado mucho en posicionarse en esta dirección?», decía su agente a finales de marzo. Ahora, entrados en mayo, la situación con Davies no parece estar cerca de resolverse, pero el Bayern está poniendo toda la carne en el asador para renovarle como sea.

El Bayern está apretando para que Davies se quede allí y le pusieron una oferta para continuar hasta 2029 a razón de 14 millones de euros anuales aproximadamente. Pero lo hacen a la desesperada y tras unas conversaciones muy frías a lo largo del presente curso. «Es injusto que ahora ataquen a Alphonso. Estuvimos cerca de llegar a un acuerdo hace un año. Después toda la dirección del club fue reemplazada y yo mismo lo intenté contactando con el club», dijo Huoseh.