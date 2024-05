El Bayern ningunea a Alphonso Davies

El Bayern de Múnich se pone a jugar con Alphonso Davies. Conocedores de la situación del jugador canadiense, que sigue sin renovar y el Real Madrid tiene mucho interés en él, el equipo bávaro se dedica a tensionar la relación con Davies tanto en el plano deportivo como en el de su futuro profesional.

Uno de los mejores laterales del mundo ha pasado a ser un futbolista casi residual en el Bayern de Múnich. El encuentro de ida de Champions ante el Real Madrid fue muy determinante. Thomas Tuchel dejó en el banquillo a Davies y sólo le sacó cuatro minutos, tiempo intrascendente e insuficiente para hacer cualquier cosa. Y tanto antes como después del partido, representantes del club insistieron en la idea de que no saben nada del futuro del que todavía es su jugador.

«No hemos recibido ninguna propuesta para Alphonso Davies», dijo Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich sobre el futbolista canadiense. «Nada de nada», añadió para dar así a entender que nadie quiere a Davies, que ha perdido en las últimas semanas toda la importancia que había tenido en la temporada.

Y es que Alphonso Davies ha pasado de ser un jugador fundamental en el esquema de Tuchel a ser un futbolista que apenas cuenta con minutos y que no es titular. De jugar prácticamente todos los duelos de inicio a contar sólo con cuatro minutos ante el Real Madrid, 22 contra el Eintracht de Frankfurt, 29 contra el Colonia… En el último mes (cinco partidos), Davies sólo jugó un partido como titular, la goleada ante el Union Berlín en Bundesliga.

Tensiones entre Bayern y Davies

La pérdida de protagonismo de Davies en el equipo muniqués coincide con el momento de más tensión con la entidad por su futuro. Cabe recordar que el Bayern lleva semanas esperando a que el jugador de un paso para que renueve con ellos, pero el canadiense tiene la mirada puesta fuera de Múnich.

Hace pocas semanas estalló un conflicto entre el agente de Davies, Nick Househ, y el propio Bayern a raíz de que desde el club pusieran un ultimátum al jugador: o renuevan o venta. Lo hicieron a la desesperada y tras unos fríos contactos durante toda la temporada, motivo por el que el representante del futbolista estalló: «¿Ahora nos dan un ultimátum y debemos reaccionar en dos semanas porque el club está bajo presión y ha tardado mucho en posicionarse en esta dirección? Es injusto que ahora ataquen a Alphonso».

Tuchel, que no sigue la próxima temporada, parece tomar decisiones en concordancia con la entidad. De repente, el entrenador va en dirección contraria a lo que ha hecho todo el año y no da minutos ni relevancia a uno de sus mejores jugadores, al lateral con el que ha contado toda la temporada. Y no ha habido lesión de por medio, ha sido de un día para otro (justo cuando más tensión había por su posible marcha) cuando le mandó al banquillo.

La suplencia ante el Real Madrid en la ida de semifinales y las declaraciones del director deportivo del Bayern, haciendo de menos al jugador y mintiendo sobre que nadie se ha interesado por Davies, agrandan una brecha entre lateral y club que tendrá su fin en las próximas fechas.

Apalabró su fichaje con el Real Madrid

Mientras tanto, y con este cambio radical en Tuchel y el Bayern, Alphonso Davies sigue firme con su plan trazado para irse al Real Madrid este verano, como contó OKDIARIO. El lateral canadiense tiene un pacto verbal para vestir de blanco y tranquilizó al equipo español respecto a su incorporación.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones la propuesta que el Real Madrid le planteará al Bayern para fichar a Davies. «El Bayern pide 70 millones de euros para un jugador que le queda un año de contrato y en el Real Madrid ven la posibilidad de ofrecer una cantidad de dinero y Ferland Mendy», comentó en exclusiva.