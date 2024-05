Alphonso Davies no fue titular contra el Real Madrid el pasado martes en la ida de la semifinal de la Champions League disputada en el Allianz Arena. Thomas Tuchel decidió dejar en el banquillo al canadiense y lo metió al campo en el minuto 87 y de extremo, no como lateral. El jugador del Bayern de Múnich terminó el encuentro llevándose la camiseta de Rodrygo Goes.

Davies apenas jugó seis minutos (tres eran de descuento) el pasado martes en el Allianz Arena contra el Real Madrid. Era uno de los nombres propios del partido, ya que su futuro está en el aire y suena para reforzar a los blancos la temporada que viene, pero fue suplente y apenas tuvo trascendencia en el partido.

El lateral canadiense está recibiendo muchas críticas por parte de la afición del Bayern de Múnich. Entienden que con su futuro en el aire su temporada está siendo muy cuestionable. En los últimos cinco encuentros de los alemanes, solamente ha jugado 90 minutos en uno de ellos. Sí disputó todo el partido contra el Arsenal en Londres en la ida de los cuartos de final de la Champions. La vuelta se la perdió por sanción.

Tras la finalización del encuentro, Alphonso Davies logró la camiseta del Real Madrid. No sabemos que ocurrirá finalmente con el futuro del canadiense, lo único que está claro es que ya tiene la camiseta madridista, al menos la de esta temporada. La intercambió con Rodrygo Goes. Antes, Davies estuvo charlando también con jugadores del cuadro madridista como Rüdiger y Tchouaméni.

Alphonso Davies ya tiene la camiseta del Real Madrid (de Rodrygo). 📸 @defcentral pic.twitter.com/rIRJ8OqQkJ — Madrid Sports (@MadridSports_) April 30, 2024

El Bayern aguanta el pulso por Davies

No va a ser sencillo. Ya lo sabía el Real Madrid desde que empezó a tener claro que Alphonso Davies era el lateral izquierdo preferido para reforzar el lateral izquierdo. Ya sea para esta temporada o para la siguiente, aunque desde Valdebebas tienen claro que la situación es muy diferente si quieren que se incorpore al conjunto madridista este mismo verano o en 2025, ya que en ese momento acabaría su contrato y recalaría en la entidad blanca libre, que no gratis. Ya que la prima de fichaje siempre se debe incluir.

El Real Madrid sabe que la postura del jugador en estos momentos es clara: quiere fichar por los blancos y no está por la labor de renovar su contrato con el Bayern. Pero esto, por el momento, no desespera a los alemanes, que siguen con su idea de renovar al jugador y, de no conseguirlo, en el club blanco ya saben que se sentarán a negociar, puesto que no quieren que se vaya libre dentro de una temporada, pero no pondrán barata su marcha.

El valor de mercado de Davies, según la web especializada Tranfermarkt, es de 60 millones de euros, por lo que el Bayern, a pesar de entrar en el último año de contrato, no le dejaría salir por una cantidad inferior a los 50 kilos. Sin duda, un gran desembolso para un jugador que en unos meses podría llegar gratis. No obstante, la idea es sentarse a negociar con los de Baviera para abaratar la operación, aunque en estos momentos los alemanes mantienen el pulso.