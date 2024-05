Austria quiere a David Alaba en la Eurocopa… ¡como entrenador asistente!

David Alaba, jugador del Real Madrid, sufrió una grave lesión hace meses que hacía presagiar que se perdería lo que quedaba de temporada incluida la Eurocopa con Austria. Sin embargo, que no pueda jugar no significa que el experimentado futbolista no pueda apoyar y ayudar a sus compañeros de otra forma. Existe la opción, según ha desvelado el seleccionador austriaco Ralf Rangnick, de que Alaba acuda a la Eurocopa como parte del cuerpo técnico y desarrolle las funciones de entrenador asistente.

«Por supuesto, es una lástima que no esté disponible para nosotros como jugador, pero era previsible. Esperábamos hasta el final, pero no tiene sentido incorporarlo», comentó resignado el preparador nacional austriaco y ex futbolista alemán. Rangnick era además uno de los favoritos del Bayern para su banquillo la próxima temporada, pero les dio portazo y dijo que se quedaba en Austria.

«Era su deseo expreso estar allí. Si el Real Madrid acepta que vaya como asistente y no afecta a su rehabilitación, me gustaría mucho tenerlo allí. Es enormemente valioso para nosotros por su experiencia, su carisma. Me alegro de que sea realmente posible. Tuvo una conversación personal con Carlo Ancelotti, quien estuvo de acuerdo. Creo que eso es genial», dijo esperanzado Rangnick.

Lo cierto es que Alaba, por trayectoria y experiencia, se ha convertido en pilar fundamental de la selección austriaca, de la que es capitán. El mero hecho de poder estar junto a sus compañeros y aconsejarles ya es algo muy valioso para el cuerpo técnico del combinado nacional de Austria y el jugador no puede estar más agradecido por la propuesta de su seleccionador que le llegó hace unos días.

Alaba se desvive por poder jugar y por ayudar tanto al Real Madrid como a su selección y si no puede hacerlo desde dentro del campo lo hará desde el banquillo. Ya han pasado cinco meses desde que un mal apoyo en el césped del Santiago Bernabéu ante el Villarreal le provocase una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pero su peso en el vestuario sigue intacto, tal y como se ha podido observar por su papel protagonista en las diversas celebraciones de la plantilla blanca en las últimas fechas.

Alaba y su proceso de recuperación

A pesar de que el jugador fue operado al día siguiente de su lesión por su médico de confianza en Austria y de que ha puesto todo de su parte para acelerar el proceso de recuperación, finalmente se ha impuesto la lógica y no ha sido posible regresar a la actividad antes del final de la temporada.

El ex jugador del Bayern de Múnich ha estado intercalando gimnasio con ejercicios en la piscina de Valdebebas y algún viaje a Innsbruck, donde el doctor que le operó ha estado siguiendo su evolución que, aunque no le va a permitir estar en la Eurocopa, sigue por buen camino y el futbolista estará en plenas facultades físicas para comenzar la pretemporada junto al resto de sus compañeros.

Pero antes de eso, Alaba tiene por delante el reto de la Eurocopa, esta vez desde un nuevo rol, pero su función se intuye imprescindible para que Austria pueda avanzar más allá de la fase de grupos donde va a tener que enfrentarse a Francia, Polonia y Países Bajos.