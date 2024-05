La gran despedida: el Bernabéu se prepara para decir adiós a Kroos… ¿y Nacho?

El partido que enfrentará a Real Madrid y Betis el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu no será un encuentro más. En lo deportivo será intrascendente, ya que los blancos son campeones y los andaluces se han clasificado para la Conference League, mientras que en lo emocional será muy significativo, ya que el coliseo madridista se prepara para vivir el último baile de Toni Kroos y, si no hay cambio de idea, de Nacho. No obstante, el capitán todavía no se ha pronunciado de manera oficial sobre su adiós.

Desde la Grada Fans se están organizando para decir adiós al alemán y, en principio, al capitán del Real Madrid. El sector más animoso del coliseo madridista quiere rendir un gran homenaje a ambos en los prolegómenos del encuentro y justo cuando pite el árbitro.

Además, se espera que ambos sean titulares, por lo que el Santiago Bernabéu se vendrá abajo si, como sería normal, Ancelotti los sustituye para que su afición regale a ambos su última gran ovación en casa. Y, obviamente, después del partido, ambos tendrán la despedida que se merecen en el césped junto a sus compañeros y todos los presentes.

Los tres último bailes de Kroos

En este curso futbolístico a Toni Kroos todavía le quedan dos partidos con el Real Madrid, dos encuentros que entran ahora en otra dimensión. Uno, la final de la Champions, ya lo era por su importancia máxima, pero esa será para siempre la última vez que Kroos se ponga la camiseta blanca. El otro, ante el Betis este próximo sábado. Un duelo muy especial.

Estos dos duelos tendrán ese tinte exclusivo, sobre todo el del Betis, en el que no hay nada en juego, pero ahora sí habrá un aliciente para que el estadio se llene y la gente disfrute del último encuentro de Kroos como madridista. Además, se espera que el Real Madrid le prepare un homenaje a la altura de la leyenda que es, tal y como recordó el club.

Además de estos dos partidos con el Real Madrid, el tercer baile del centrocampista alemán será en la Eurocopa. Este torneo tiene muchos componentes que hacen que sean especiales para Kroos. En primer lugar, porque él regresó a su selección ante las peticiones de Julian Nagelsmann, quien le convenció para construir sobre él esta Eurocopa. En segundo lugar, porque Alemania lleva varios torneos fracasando, en una crisis enorme de juego y resultados, y Kroos está llamado a terminar con ese bache. Y también porque se juega en Alemania y la selección teutona es favorita y no se puede permitir un tropiezo ante su afición.

La aventura americana de Nacho

La idea de Nacho es jugar lejos de Europa, buscando una nueva aventura futbolística y personal tanto para él como para su familia. Tendrá propuestas tanto de la MLS como de Arabia, siendo el campeonato norteamericano el que más le atrae tanto en lo profesional como en lo personal.

Tal y como contó Eduardo Inda, Nacho Fernández conoce perfectamente las ofertas que le llegaron desde Estados Unidos. «Hay un jugador, que es el capitán Nacho Fernández, que dicen que va a renovar, pero me dicen que está valorando irse a jugar a Estados Unidos. Es una opción que está barajando en estos momentos porque tiene una oferta. Creo que podría acabar cuajando en salida, pese a que es ADN total del Real Madrid y un gran tipo», señaló el director de OKDIARIO.