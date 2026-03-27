Que aprenda Tebas: la Ligue 1 sí que piensa en sus clubes y aplaza el Lens–PSG por la Champions League

La Ligue 1 da una lección a Javier Tebas. Mientras que en España, la Liga parece ir en contra de los intereses de sus clubes, no dándole prioridad al mayor descanso de los clubes que juegan en competición europea, en el país vecino han dado una auténtica lección. El Lens–PSG, un duelo directo por el título, para que los de Luis Enrique puedan tener mayor descanso de cara a la Champions League. Lo mismo han hecho con el partido Estrasburgo, que juega Conference League.

El duelo entre el vigente campeón de Europa y líder de la Ligue 1 contra su único perseguidor a estas alturas de competición estaba previsto para el sábado 11 de abril. Sin embargo, de cara a poder preparar la vuelta de cuartos de Champions League contra el Liverpool, la LFP ha decidido cambiar el partido de fecha. Se disputará el 13 de mayo, casi al final de la competición.

Desde el Lens se habían opuesto a ese cambio de fecha, pero la Ligue 1 ha abogado por darle prioridad al descanso del PSG de cara a la vuelta de la Champions League. Preferían que se disputara el partido en la fecha en la que estaba prevista desde un primer momento, dado que los de Luis Enrique disputarían antes y después los dos encuentros ante el Liverpool y, contra ellos, se están jugando el título liguero, al separarles únicamente un punto en la clasificación.

Pero la Ligue 1 ha optado por darles un mayor descanso, cosa que en el resto de países no sucede. En España sucede, de hecho, lo contrario. Si la LFP francesa rema en favor del rendimiento de sus equipos en Europa, en la Liga de Tebas se hace en contra. Prueba de ello es las pocas horas de descanso que se le dan a los equipos que participan en competición europea. Como el presidente de la patronal ha llegado a decir, son más importantes los derechos televisivos que las 72 horas de descanso entre partido y partido.

La Ligue 1 sí que cuida a sus clubes

No ha sido el único partido que han aplazado. Además de hacer caso en la Ligue 1 a la petición del PSG, también han cambiado la fecha del Estrasburgo, el otro equipo francés que participa en competición europea. El posible rival del Rayo Vallecano en las semifinales de la Conference League disputa en esas fechas los cuartos contra el Mainz. Por ello, su partido de la jornada 29, el que jugarán a domicilio contra el Brest, también cambia de fecha.

Cabe recordar que en la Liga se han negado a la petición del Celta de Vigo de adelantar un día la disputa de su partido contra el Valencia, justo antes de la ida de cuartos de final de la Europa League. Además, al Rayo Vallecano le hicieron jugar en Barcelona con únicamente 63 horas de descanso después de la eliminatoria de Conference.