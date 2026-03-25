Tebas pide una indemnización de 8,7 millones a la AFE por los ‘parones protesta’ del partido de Miami

La Liga ha llevado a juicio a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por las protestas que realizaron los jugadores por el partido que quería llevar Javier Tebas a Miami. La patronal ha solicitado en la vista celebrada este miércoles una indemnización al sindicato de 8,7 millones de euros, señalando que es el perjuicio que causó el parón de cerca de 15 segundos al inicio de cada partido, pese a que desde la realización se censuró y no se emitió en televisión. La Fiscalía ha solicitado, por su parte, desestimar la demanda y el juicio ha quedado visto para sentencia.

La sala social de la Audiencia Nacional ha sido el lugar en el que se ha celebrado el juicio por la protesta de los futbolistas –que no huelga– en oposición al partido entre el Villarreal y el Barcelona que la Liga había acordado llevarse a Miami. El encuentro finalmente se canceló y se disputó donde debía, en La Cerámica, y ahora la Liga solicita una indemnización al considerar que esa protesta no fue tal, sino que se trató de una huelga ilegal.

Esa huelga ilegal que dice Tebas que realizaron los futbolistas apenas duró 15 segundos, al inicio de cada partido, y ni siquiera se emitió en televisión. La realización de cada uno de los 10 partidos de la jornada, a cargo de la patronal, ocultó el paro, mostrando imágenes aéreas de los estadios durante esos segundos. Sin embargo, desde la Liga dicen que eso hizo daño a la imagen de la competición y que se trataba de una huelga ilegal, por lo que solicitan una indemnización millonaria.

Desde AFE alegan que se trató de un parón simbólico, en forma de protesta. Todo fue por el partido que, sin consultar a nadie más allá de los clubes implicados, habían decidido llevarse a Miami, desconociéndose el resto de los detalles. Ese parón duró apenas 15 segundos y motivó que la promotora del evento, Relevent, cancelara su celebración, alegando como motivo «la incertidumbre generada en España».

La Liga pide una millonada por una «huelga ilegal»

El abogado de la Liga ha defendido en el juicio que este parón causó pérdidas millonarias a la patronal. «Los paros son seguidos por todos los equipos de Primera división. Conocen la importancia de los derechos audiovisuales para LaLiga que tiene hasta con 136 operadores, el segundo mercado es el de EEUU. Es una acción pensada, que causa un daño reputacional que asciende 8,7 millones», ha apuntado.

AFE ha defendido que no se ha acreditado que se haya producido pérdida alguna, además de indicar que el objetivo de esa protesta no era «la oposición al partido», sino que se debía todo a la falta de información: «El objeto de la protesta no es la oposición al partido sino una reclamación ante falta de información sobre el partido, con 10 segundos de quedar parados.Negamos cualquier tipo de daño, nos dicen que se les ha generado una presión, porque ha habido mucho repercusión mediática, pero eso no cualifica la acción como una huelga».