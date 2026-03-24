Tebas echa la culpa a la UEFA de su desastroso calendario: «Sobrecargan nuestra programación»

Javier Tebas vuelve a la carga, esta vez, atacando duramente a los clubes-estado y a la UEFA. El presidente de la Liga aparcó su obsesión con el Real Madrid para atizar a dos de los estamentos más poderosos que rigen en el fútbol europeo. Aprovechando el parón de selecciones, se pasó por Francia para señalar dos de sus grandes preocupaciones que le inquietan de cara al futuro y que salpican indirectamente a su imagen bajo su juicio.

Al hacer la entrevista en el país galo, Tebas comentó la última petición que hizo el PSG a la liga francesa para aplazar un partido ante el Lens para tener más descanso para los cuartos de Champions ante el Liverpool. Una solicitud que su rival rechazó y que pone en el foco el poder de un club tan grande en la toma de decisiones: «Veo que juegan un papel clave en todos los medios. El poder del PSG se basa en el silencio de los demás, y eso genera cómplices. Es decir, si tienen tanto poder es porque el resto de clubes no dice nada por miedo. Esa dinámica debe acabarse, en mi opinión. No me refiero a que deje de ser un equipo competitivo, pero no es necesario darles tanto poder».

Tampoco se contuvo para dar un palo a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, sobre sus prácticas dentro del club y los fichajes multimillonarios, señalando que está cometiendo irregularidades de Fair Play: «Nosotros luchamos contra esa clase de prácticas, sea club-estado o no. Existe la casualidad de que clubes como ellos o el City siguen generando pérdidas año tras año. Parece que el PSG acaba de enderezarse un poco, al menos va por buen camino. Pero no estoy de acuerdo con el modelo de fútbol europeo que defiende», añadió en su entrevista con L’Équipe.

Dardo de Tebas a la UEFA por el drama de los calendarios

A lo largo de esta temporada, los desbarajustes con los horarios de cada jornada de la Liga son un drama. Las quejas de los clubes son constantes sobre el poco descanso que tienen los equipos que tienen que lidiar con competiciones europeas. Un problemón del que se ha descabalgado, señalando que la UEFA es la culpable de la mala organización del calendario: «Las competiciones europeas, que tienen cuatro jornadas adicionales, sobrecargan nuestra programación. Necesitamos encontrar un equilibrio. No quiero que abandonemos las competiciones europeas, ni mucho menos, pero es esencial encontrar un punto medio», dijo.