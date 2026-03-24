Zidane decide fichar por Francia

Zinedine Zidane entrenará a Francia. Después de cinco años fuera de los banquillos tras su segunda etapa en el Real Madrid, el técnico asumirá su primer cargo al frente de una de las selecciones más potentes del mundo. Una decisión que ha tomado y que se hará oficial después del Mundial de Estados Unidos con la despedida de Didier Deschamps.

Desde hace tiempo, el cargo del conjunto galo era algo que resonaba con fuerza e ilusión en el país. Catorce años después de que Deschamps asumió el cargo, el de Bayonne ya comunicó su deseo de salir después de disputar su cuarta Copa del Mundo: «Hay que saber decir basta», explicó después de que la selección comunicase allá por 2023 que este año sería el último. Desde entonces, en la federación francesa han trabajado en buscarle sustituto y desde el minuto 1 el elegido era Zidane. No fue un trabajo fácil, conscientes de que su camino por el Real Madrid le había fatigado mentalmente para volver a estar en un proyecto exigente.

Aunque la mente está puesta en ganar el Mundial, el presidente Philippe Diallo estalló la bomba al desvelar que ya sabía el nombre del nuevo seleccionador: «Lo conozco ya. Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también cuente con el apoyo de los franceses, ya que la selección francesa de fútbol es el equipo de los franceses», dijo en una entrevista con Le Figaro.

Aunque todo estaba pendiente de negociaciones y la decisión de Zidane, finalmente ha decidido empezar su tercer ciclo al frente de un equipo. Su currículum es envidiable con aquellas tres Champions seguidas que conquistó con el Real Madrid en 2016, 2017 y 2018. El presidente de la FFF soñaba con tenerle en la selección, consciente de que es una leyenda muy respetada en vestuarios repletos de estrellas.

Una pieza que encajaría perfectamente para gestionar pesos pesados como Mbappé, Dembélé, Tchouaméni, Koundé y muchos más que aspiran a ganar todas las competiciones que juegan. El objetivo es que el equipo evolucione y continuar el proyecto ambicioso de cara a la Eurocopa 2028, donde tendrá tiempo de adaptarse a una forma diferente de dirigir a un equipo. Aunque aún no haya comunicado oficial, Zidane es el hombre elegido por Francia después de que haya dado luz verde y aspire al éxito que tuvo en su día en el Santiago Bernabéu.