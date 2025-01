Khedira sorprende al incluir a tres jugadores del Barça entre los mejores centrocampistas de la historia

Sami Khedira ha desvelado estos días los que para él han sido los cinco mejores centrocampistas de la historia del fútbol. A su modo de entenderlo, en esas posiciones, hay cinco futbolistas que han marcado diferencias con respecto al resto, y tres de ellos son de claro pasado culé, ex centrocampistas del Barcelona. Tan sólo uno es del Real Madrid y el quinto en cuestión es alemán.

Sami Khedira, ex jugador del Real Madrid y campeón del mundo con Alemania, ha revelado su selección de los cinco mejores centrocampistas de la historia del fútbol con clara presencia de ex del Barcelona. En su lista, para sorpresa de muchos, predominan jugadores culés. Entre los cinco mejores aparecen tres futbolistas que han dejado huella en el Barça, decisión que ha llamado la atención debido a su pasado como merengue, aunque no sorprende por el nivel de los elegidos.

En su ranking, Khedira combina talento, influencia en el juego y un legado que va más allá de los títulos, eligiendo jugadores que han marcado una época en sus respectivas trayectorias. Entre ellos, destaca la presencia de hasta tres figuras blaugranas que han sido clave en la historia del club catalán y del fútbol mundial, como fueron Diego Armando Maradona, Ronaldinho o Andrés Iniesta. Zinedine Zidane y Franz Beckenbauer son sus otras dos elecciones pero, ¿cuál es el puesto de cada uno?

El primer azulgrana en aparecer en el ranking de Khedira es Ronaldinho, a quien ubica en la quinta posición. «Fue el primer jugador del Barça que se llevó una ovación en el Santiago Bernabéu» , recuerda Khedira en su entrevista para la BBC, en alusión a aquella histórica noche de 2005 en la que la afición madridista reconoció la exhibición del brasileño.

En la cuarta posición, Khedira elige a Franz Beckenbauer, un compatriota al que nunca pudo ver en directo, pero cuya influencia en el fútbol sigue vigente. «Nunca lo vi jugar, solo en vídeos, pero incluso después de retirarse siguió cambiando el fútbol», explicó el ex madridista, posiblemente refiriéndose a esa capacidad del germano para redefinir el rol del centrocampista defensivo y el líbero, siendo un pionero en la forma de interpretar el juego desde la zona media del campo.

Abriendo el podio Khedira no duda en situar a Andrés Iniesta, un rival al que se enfrentó en múltiples ocasiones durante su etapa en el Real Madrid y en la selección alemana. El ex madridista no escatima elogios hacia el manchego: «He jugado muchas veces contra él y nunca perdía la pelota. Sus pases, sus regates… Nunca había visto algo parecido sobre el campo antes o después».

En el segundo escalón de su lista de centrocampistas, Khedira elige a Diego Armando Maradona, otro jugador con pasado en el Barcelona, aunque su etapa más brillante la vivió en el Nápoles y con la selección argentina. El alemán destaca su impacto en el juego y su capacidad para marcar la diferencia en cualquier circunstancia.

Para cerrar su top-5, Sami Khedira coloca en el primer puesto a Zinedine Zidane, un jugador que, según sus propias palabras, fue su referente en el fútbol. «Era mi ídolo. Vi cada partido suyo con el Real Madrid y también con Francia cuando fue campeón del mundo en 1998. Él hacía el fútbol muy fácil. Yo lo intenté posteriormente, pero nunca me salía como a él», confiesa el ex madridista.