«Me volvía loco»: Karlos Arguiñano confiesa cuál era el plato que más le gustaba de niño

Karlos Arguiñano confiesa cuál era el plato que más le gustaba de niño, lo preparaba su madre con mucho amor y realmente le volvía loco. Este experto cocinero, tiene una serie de libros de recetas que nos ayudan a entender un poco más la cocina más tradicional y auténtica. Ha sido el encargado de darnos una serie de detalles que han acabado siendo los que marcan estos días que tenemos por delante. Habrá llegado ese momento de empezar a pensar en ese origen de un hombre que, antes que nada, fue un niño enamorado de la cocina de su madre.

Las recetas de toda madre es el primer contacto con el universo de los sabores que ya no volveremos a experimentar. Es un elemento que podemos empezar a descubrir y que puede acabar siendo el mejor aliado de una combinación de elementos que puede ser la que nos acompañe en estos días. Tenemos que empezar a visualizar algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos por delante. Son tiempos de empezar a pensar en algunas situaciones que serán las que marcarán la diferencia.

Hay un plato que nos ha marcado a todos. Esa combinación de ingredientes que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia importante y que pueden acabar siendo los que marquen para siempre. A veces nos apetece recuperar unos sabores que no volveremos a probar jamás.

Esas recetas de una madre que pueden ser el primer y gran contacto con la comida. Descubriremos lo bien lo que nos está esperando con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Karlos Arguiñano recuerda con cariño la receta de una madre que nos enseñó a disfrutar de un tipo de comida tradicional que destacará. Son días de ver un poco más allá y de establecer determinadas situaciones que pueden ser claves en estos momentos.

Tenemos que ver determinados cambios que pueden acabar siendo los que marcarán unas jornadas en los que todo puede acabar en una explosión de sabores y de recuerdos. Un plato tradicional que muchas madres y abuelas han preparado, son unas deliciosas empanadillas que acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Arguiñano es un gran amante de esta receta que tiene todo lo necesario y más para triunfar.

Te volverás loco con esta receta de empanadillas

Unas buenas empanadillas eran el plato favorito de un Karlos Arguiñano que se ha convertido en todo un experto que, sin duda alguna, traerá más de una sorpresa inesperada a nuestro día a día. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que mejor se adaptará en nuestro día a día.

Ingredientes:

3 latas de atún en aceite

2 huevos duros

2 láminas de hojaldre

1 huevo batido para pintar luego la empanada

1 lata de pisto

1 pimiento rojo

150 gr de cebolla picada

1 pimiento verde

200 gr de tomate triturado.

Aceite de oliva

Elaboración:

Esta empanada de atún o gallega la vamos a preparar con los ingredientes adecuados. Podemos hacerla más o menos al momento, el hojaldre es un elemento que se puede preparar en casa, pero que requiere un tiempo necesario. Las empeñadas se concibieron inicialmente como una forma de aprovechar algunas sobras de días anteriores. Para hacer un pisto, en lugar de comprarlo, simplemente debemos hacer un sofrito con cebollas, pimientos y después añadir un poco de tomate y calabacín. Con todo listo, extenderemos la lámina de hojaldre y la preparamos. Podemos colocarla en una fuente apta para horno.

Relleno de atún: ingredientes y preparación