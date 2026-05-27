Bebé abre la puerta a seguir en el Ibiza: “La isla y el club me han tratado increíble”

Tiago Manuel Dias Correia, más conocido como Bebé (Agualva-Cacém, Portugal, 1990), termina contrato con el Ibiza, pero no cierra ninguna puerta. El delantero caboverdiano, uno de los nombres más reconocibles de Primera Federación, reconoce que la temporada no ha salido como esperaba el club, aunque valora haber conseguido la permanencia en una categoría que define como «muy complicada». A sus 35 años, además, asegura sentirse todavía fuerte para seguir compitiendo al máximo nivel y admite que estaría encantado de continuar en la isla.

«El objetivo del Ibiza es muy claro, que es ascender», explica el atacante al hacer balance del curso. «No lo conseguimos porque hubo partidos que se nos complicaron mucho y al final tuvimos que cambiar el objetivo por la permanencia. Por suerte la conseguimos», comenta.

Pese a no haber peleado hasta el final por el ascenso, Bebé asegura que sus dos temporadas en el Ibiza han sido muy positivas. Especialmente la pasada, cuando el equipo logró meterse en playoff. «He estado muy feliz aquí», reconoce. «El año pasado fue incluso mejor por el playoff, pero estas dos temporadas he estado muy a gusto. La gente del club me cuidó muchísimo y me hicieron sentir importante», asegura.

Ahora llega el momento de decidir el futuro. El futbolista termina contrato y todavía no hay una decisión tomada, aunque deja claro que su predisposición es buena y que se siente muy identificado tanto con el club como con la vida en la isla.

«Estoy muy contento por los compañeros, por el presidente, por toda la gente del club y también por la isla», cuenta. «Aquí se vive muy bien y en invierno es todo muy tranquilo. Ahora habrá que hablar después del último partido con el club y con mi representante para ver qué pasa», comenta.

Mientras tanto, el cariño de la afición sigue intacto. Y él lo devuelve de la misma manera. «La gente me tiene mucho cariño y mucho respeto, y yo también a ellos. Me siento muy bien para seguir jugando», afirma.

Porque si algo tiene claro Bebé es que todavía no piensa en parar. De hecho, asegura sentirse físicamente mucho mejor de lo que marca su DNI. «Me siento como si tuviera 28 o 29 años», dice entre risas. «Estoy rápido, fuerte y sigo teniendo mi uno contra uno. Las sensaciones son muy buenas», finaliza.