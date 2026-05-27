El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles con un ascenso del 0,43%, que ha llevado al selectivo madrileño a acercarse a los 18.400 puntos, en concreto en 18.368,6 enteros.

El selectivo consigue abrir en verde pese al desplome de Sabadell (-13%) al cotizar exdividendo. En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Sabadell y también, Naturgy (-4,4%).

El mercado castiga a la energética después de que CVC venda su participación del 13,8% en Naturgy por 3.821,4 millones de euros mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados.

Farolillos rojos de la sesión

Otros valores en negativo son Acciona (-1,08%) y Endesa, que se dejaba un 1,07% en la apertura. Mientras que en el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Puig (+2,4%), Arcelormittal (+1,6%) e IAG (+1,5%).

Pese a las caídas el selectivo arranca en positivo y con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajando casi un 2%, hasta los 97,6 dólares por barril. El WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 91,6 dólares, tras abaratarse un 2,5%.

Mirada puesta en Indra

Asimismo, Indra ha comunicado que ratificará en su junta de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio en segunda convocatoria, al recién nombrado consejero delegado (CEO) Josep María Recasens como consejero ejecutivo de la firma.

Los accionistas abordarán también la ratificación y reelección del presidente de la compañía desde principios del mes de abril, Ángel Simón Grimaldos, como consejero ‘otro externo’, así como el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram López como consejera dominical en representación de Amber Capital, el tercer mayor accionista de Indra con una participación de algo más del 5%, tras vender un 2% el pasado mes de febrero.

El nombramiento de Bertram llega tras la dimisión este pasado martes del anterior consejero de Amber, Pablo Jiménez de Parga.

Las hipotecas se disparan

Antes de la apertura del mercado se ha publicado que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otro lado, las principales plazas europeas se decantaban por los ascensos en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres se mantenía en tablas, en tanto que el parisino CAC 40 y el Dax de Fráncfort subían un 0,4%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,379%. Respecto a las divisas, el euro ganaba ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,645 dólares.