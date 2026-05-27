¿Cómo es el examen de Historia de España de Selectividad 2026?

La PAU de 2026 llega con novedades y una de las materias que más dudas sigue generando es Historia de España. A muchos estudiantes se les hace cuesta arriba porque el temario abarca muchísimos años y obliga a estudiar desde las primeras civilizaciones de la Península hasta etapas mucho más recientes como el franquismo, la Transición o los primeros gobiernos democrático, pero ¿cómo va a ser el examen de Historia en la Selectividad exactamente?.

Debemos tener en cuenta que este curso cambia bastante la forma de plantear las preguntas. Las universidades llevan meses publicando orientaciones y modelos provisionales donde ya se ve claramente que la nueva PAU quiere menos respuestas aprendidas de memoria y más ejercicios donde el alumno tenga que entender lo que está explicando, relacionar etapas históricas o comentar documentos con cierta lógica. De hecho, aunque cada comunidad mantiene sus propios modelos, casi todas coinciden en una idea y es que el examen será más práctico y más parecido entre territorios. Las pruebas durarán 90 minutos y combinarán preguntas obligatorias con otras donde habrá margen para elegir entre varias opciones.

Cómo será el examen de Historia de España en la PAU 2026

Según los modelos que algunas universidades han publicado para que los alumnos se puedan orientar, y practicar, el examen de Historia de España de la Selectividad cuenta con una estructura que se suele dividir en varios bloques donde se combinan preguntas cortas, análisis de documentos históricos y temas de desarrollo.

De este modo, la primera parte incluye preguntas cortas sobre contenidos concretos del temario. El alumno tiene que responder varias cuestiones relacionadas con diferentes etapas históricas, desde la Hispania romana hasta la Transición democrática. Estas preguntas suelen valorar especialmente la capacidad de síntesis y el uso correcto de conceptos históricos. En algunos modelos que se han dado a conocer a modo de ejemplo aparece como definir la romanización, explicar las diferencias entre mozárabes y mudéjares o resumir los Decretos de Nueva Planta.

La segunda parte del examen está centrada en documentos históricos. Aquí pueden aparecer textos, mapas, fotografías, gráficos o imágenes que el estudiante tendrá que interpretar y contextualizar. No se trata sólo de describir el documento, sino de relacionarlo con el momento histórico correspondiente y explicar su importancia. Por ejemplo, uno de los modelos oficiales utiliza una fotografía de Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora durante la Segunda República para que el alumnado relacione la imagen con las reformas del bienio reformista.

La tercera parte suele consistir en desarrollar un tema amplio o realizar un análisis guiado de un texto histórico. Es normalmente el bloque con más peso en la nota y donde se evalúa la capacidad para organizar ideas, contextualizar hechos y explicar procesos históricos completos.

Qué temas entran en Historia de España para Selectividad 2026

El temario sigue recorriendo toda la Historia de España, desde la Prehistoria hasta la democracia actual. Las orientaciones oficiales agrupan los contenidos por grandes bloques cronológicos.

Entre los temas más importantes que pueden aparecer están:

La Hispania romana y la romanización.

Al-Ándalus y los reinos cristianos.

Los Reyes Católicos y la expansión de la Monarquía Hispánica.

Los Austrias y los Borbones.

La Guerra de Independencia.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

Isabel II y la construcción del Estado liberal.

La Restauración y la crisis del 98.

Alfonso XIII y Primo de Rivera.

La Segunda República.

La Guerra Civil.

El franquismo.

La Transición democrática.

La Constitución de 1978.

La democracia española y la integración en Europa.

Además, las universidades han aclarado ya cómo se formularán muchos de estos temas en el examen, algo que ayuda bastante a orientar el estudio.

Qué tipo de preguntas pueden caer en Historia de España

La nueva PAU quiere que el alumnado razone más y memorice menos. Por eso muchas preguntas estarán planteadas para comprobar si el estudiante sabe interpretar información y conectar distintos procesos históricos.

En los modelos publicados aparecen ejercicios como:

Explicar el contexto histórico de un documento.

Relacionar una imagen con un periodo concreto.

Analizar las consecuencias de un conflicto histórico.

Comparar sistemas políticos.

Definir conceptos históricos con precisión.

Desarrollar un tema completo de forma organizada.

También será importante saber situar cronológicamente los acontecimientos y utilizar vocabulario histórico adecuado.

Cómo se corregirá el examen de Selectividad 2026

Otro de los cambios importantes afecta directamente a la corrección. Las universidades quieren unificar criterios y dar más peso a la expresión escrita y la claridad de las respuestas.

En Historia de España se valorarán aspectos como:

La ortografía.

La coherencia del texto.

La presentación.

La corrección gramatical.

La organización de las ideas.

El uso adecuado del lenguaje histórico.

En algunas orientaciones oficiales se especifica incluso cómo penalizarán las faltas de ortografía. Por ejemplo, los dos primeros errores no restarán puntos, pero a partir de la tercera falta podrán descontarse 0,10 puntos por error hasta un máximo de un punto. Además, la redacción y la cohesión del texto también influirán en la nota final, algo que obligará a muchos estudiantes a cuidar no solo el contenido, sino también la forma de escribir.

Ahora ya sabemos cómo va a ser el examen de historia de España en la Selectividad 2026, aunque lo más importante no está tanto en el temario como en la forma de preguntar. El objetivo ahora es que el alumno demuestre comprensión histórica y capacidad de análisis, no únicamente memoria. Eso significa que estudiar sólo temas cerrados puede no ser suficiente. Los profesores están recomendando trabajar más comentarios de texto, documentos históricos, esquemas y ejercicios prácticos similares a los modelos oficiales que ya han empezado a publicar las universidades.