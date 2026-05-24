Con el mes de junio a la vuelta de la esquina, los alumnos de bachillerato de toda España se preparan para la Selectividad 2026 y aunque cada comunidad establece fechas, horarios y demás, lo cierto es que las pruebas de acceso a la universidad, suelen ser bastante similares y más cuando hablamos de las materias que son troncales o comunes a todos los estudiantes. Entre ellas, está la Lengua Extranjera en la que el inglés es protagonista, de modo que si tienes problemas con esta materia o deseas prepararla mejor de cara a lo que viene en nada, toma nota porque te explicamos ahora cómo es el examen de inglés de Selectividad, con ejemplos y ejercicios resueltos.

Antes de ver esos ejemplos, puede que tal vez te estés preguntado cómo va a ser el examen de inglés de la Selectividad, y lo primero que debes saber es que no es tan difícil como parece. Puede que creas que va a ser largo y denso, con varios apartados y no vas muy desencaminado, pero si tienes clara la estructura, y sobre todo, si ya has hecho pruebas previas seguro que recordarás que lo normal, es escribir un texto (tipo redacción) o también completar frases a las que les faltan palabras o responder una serie de preguntas a partir de un listening, es decir, escuchar un audio en inglés e intentar resolver lo que se plantea a partir de lo que se ha dicho. Más o menos eso es lo que encontrarás en Selectividad aunque queremos detallarte más para que vayas más preparado.

Así es el examen de Inglés de Selectividad

En concreto, el examen suele dividirse en varios bloques de modo que los alumnos suelen tener una hora y media para hacerlo. Eso sí, también se suelen presentar dos opciones, de modo que puedas leerlas y comparar cuál te parece mejor para llevar adelante.

Una vez elegida la opción de examen de inglés, te encuentras como decimos, con esos bloques:

El primer bloqu e es de comprensión lectora. A partir de dos textos, los estudiantes deben elegir uno de ellos y una vez leído, contestar las preguntas relacionadas (generalmente suelen ser preguntas que tienen un enunciado y este se debe completar con una frase o palabra entre varias opciones).

e es de A partir de dos textos, los estudiantes deben elegir uno de ellos y una vez leído, contestar las preguntas relacionadas (generalmente suelen ser preguntas que tienen un enunciado y este se debe completar con una frase o palabra entre varias opciones). El segundo bloque tiene que ver con el uso del inglés o uso de la lengua y consiste en una serie de frases a las que les falta una palabra, una palabra o también puede que tengamos que cambiarle el orden o la forma verbal.

y consiste en una serie de frases a las que les falta una palabra, una palabra o también puede que tengamos que cambiarle el orden o la forma verbal. El tercer y último bloque tiene que ver con la redacción de modo que se plantean dos temas y a partir de ahí el alumno debe elegir uno y escribir una pequeña redacción que suele establecerse en torno a las 120-150 palabras.

Este examen de tres bloques es el más completo de cuántos podéis encontraros en Selectividad, pero también puede variar dependiendo de cada Comunidad. Por ejemplo, Madrid suele plantear un examen como el explicado pero en el que sólo aparecen los textos con las preguntas y luego escribir una pequeña redacción a partir de un tema.

Otras en cambio, como en Cataluña apuestan por el mencionado listening de modo que primero se pone un audio en inglés y los alumnos deben responder a una serie de preguntas, mientras que la segunda fase o bloque consiste en leer un texto en inglés y a partir de este responder de nuevo, una serie de preguntas.

Ejemplos y ejercicios resueltos

Al margen de saber cómo es el examen de inglés de Selectividad, será bueno que conozcáis también varios ejemplos de ejercicios y exámenes resueltos. Para ello os recomendamos que visitéis los portales que ahora os recomendamos:

Examenesdepau : El portal Examenesdepau.com es de los más completos para ver ejemplos de exámenes de Selectividad ya resueltos. Sólo tienes que buscar la materia (en este caso el inglés) y también puedes seleccionar descargar aquel que se corresponda con tu comunidad autónoma.

: El portal Examenesdepau.com es de los más completos para ver ejemplos de exámenes de Selectividad ya resueltos. Sólo tienes que buscar la materia (en este caso el inglés) y también puedes seleccionar descargar aquel que se corresponda con tu comunidad autónoma. MundoEstudiante : Este otro portal puede ser también una buena opción para consultar cómo son los exámenes de inglés en Selectividad. Sólo tienes que entrar en el apartado Exámenes Resueltos, elegir la opción Exámenes Selectividad y luego seleccionar la materia. Verás entonces como puedes elegir además el año del examen a consultar y la comunidad autónoma.

: Este otro portal puede ser también una buena opción para consultar cómo son los exámenes de inglés en Selectividad. Sólo tienes que entrar en el apartado Exámenes Resueltos, elegir la opción Exámenes Selectividad y luego seleccionar la materia. Verás entonces como puedes elegir además el año del examen a consultar y la comunidad autónoma. EducaciónGratuita : En este otro portal puedes encontrar un apartado dedicado a la «Selectividad» y dentro de este un apartado de «Exámenes resueltos» en el que elegir los de inglés, que puedes descargarte sin problema.

: En este otro portal puedes encontrar un apartado dedicado a la «Selectividad» y dentro de este un apartado de «Exámenes resueltos» en el que elegir los de inglés, que puedes descargarte sin problema. Formarformación : En este portal puedes encontrar también exámenes ya resueltos de la Selectividad de 2024 y en concreto, tienes los exámenes de inglés que se hicieron en Andalucía, también con su solución.

: En este portal puedes encontrar también exámenes ya resueltos de la Selectividad de 2024 y en concreto, tienes los exámenes de inglés que se hicieron en Andalucía, también con su solución. EjerciciosInglesOnline: Por último, este portal no tiene exámenes resueltos, pero sí que cuenta con guías para preparar la prueba de inglés de selectividad y diversos ejercicios para practicar.

Con estas recomendaciones estamos seguros que encontraréis muchos ejemplos para que el examen de inglés de Selectividad os salga a la perfección. Recuerda que con el idioma extranjero no es sólo cuestión de estudiar, sino también, de práctica.