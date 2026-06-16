La reflexión viral de Klopp tras el empate de España ante Cabo Verde: «La gente pensaba…»

España se estampó contra el muro de Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026, en el que no pudo sumar los tres puntos en lo que se intuía un debut placentero en el campeonato del mundo. Jürgen Klopp, que trabaja como comentarista para la televisión de Alemania, analizó el tropiezo del equipo de Luis de la Fuente, que dejó una imagen preocupante en su primer partido camino de la final del próximo domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey.

España no tuvo su día en la tarde del lunes 15 de junio, en la que debutó en el Mundial con tropiezo ante Cabo Verde. La actual campeona de Europa no supo meter mano a la defensa en bloque bajo del equipo africano y no creó el peligro suficiente ante un equipo que en principio se presentaba como una de las selecciones más débiles del campeonato del mundo. Ahora, los de Luis de la Fuente tendrán la obligación de sacar los tres puntos ante Arabia Saudí, que empató ante Uruguay en el otro partido del grupo H.

Sobre el tropiezo de España ante Cabo Verde se pronunció un Jürgen Klopp que está trabajando como comentarista en el torneo para la televisión de Alemania. «Ha sido la primera parte más interesante del Mundial. Cabo Verde está jugando con una mentalidad de bloque bajo que resulta realmente impresionante de ver», dijo el director de fútbol de Red Bull durante la retransmisión del partido.

Klopp y el tropiezo de España en el Mundial

«Mucha gente no esperaba semejante actuación de Cabo Verde, y muchos también esperaban que España se llevara la victoria fácilmente con muchos goles, pero el fútbol no funciona así, especialmente en una competición como esta», apuntó Klopp en Magenta TV, que también dejó claro que: «Todos los equipos tienen el potencial y el objetivo de ganar».

Jürgen Klopp está siendo tendencia en los últimos días por su tono desenfadado, que incluso le ha llevado a pedir perdón a Nagelsmann, después de hacer una broma que no sentó nada bien en territorio germano. «Por suerte, todavía es Julian Nagelsmann quien hace la alineación… todavía», dijo sobre los rumores que le sitúan en el banquillo de Alemania.

Klopp también ha estado en el foco en los últimos días después de las críticas a las largas pausas de hidratación de los partidos que se están aprovechando para hacer anuncios publicitarios. «El fútbol está siendo tomado como rehén por ejecutivos en oficinas con aire acondicionado. Estos supuestas pausas de hidratación nos fueron vendidas como un escudo para el bienestar de los jugadores, pero no es más que una jaula dorada construida para los patrocinadores», dijo el trabajador de Red Bull.

«Vi a los jugadores parados durante un descanso por calor, mientras las pausas publicitarias marcaban el ritmo del partido. ¿A quién sirve realmente el Mundial? ¿A los hinchas, jugadores o anunciantes?», criticó el entrenador que podría hacerse cargo de Alemania después de este Mundial en el que está dando que hablar.