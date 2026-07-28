El Gobierno indulta a la corrupta Laura Borràs (Junts) y le rebaja la pena de cárcel para que no entre en prisión

El Consejo de Ministros ha indultado parcialmente este martes a Laura Borràs, ex presidenta del Parlament de Cataluña y ex presidenta de Junts, que fue condenada por dos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental durante su gestión cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acordado rebajar la pena de cuatro años de prisión a dos, por lo que la ex líder independentista no entrará en prisión. El resto de la pena, multa e inhabilitación de 4 años y 1 día, se mantiene.

El Ministerio de Justicia ha informado en un comunicado que la amnistía se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva». Borràs, que fue presidenta de Junts entre 2022 y 2024 es una de las principales enemigas dentro del partido del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

La pena impuesta en un inicio fueron cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, además de una multa de 36.000 euros. Borràs fue condenada por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía el ILC, entre 2013 y 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también indicó en su momento que Borràs no buscaba obtener un «lucro personal», sino el «enmascaramiento» ante los órganos de control.

La amnistía de Borràs, que también fue diputada en el Congreso de los Diputados, llega tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez compró los siete votos de Junts para ser investido presidente en 2023 La medida de gracia es una de las cinco amnistías que ha aprobado el último Consejo de Ministros del curso político, antes del parón veraniego.