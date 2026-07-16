Cuando Sánchez defendía que «la amnistía es algo que no entra en la Constitución»

La hemeroteca vuelve a perseguir a Pedro Sánchez, esta vez con la Ley de Amnistía, una medida que el jefe del Ejecutivo rechazó durante años al señalar que «el Gobierno no lo iba a aceptar ni entraba en la Constitución».

«El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española», dijo en una entrevista en noviembre de 2023, cuando aún estaba en funciones.

Esta postura de Sánchez cambió radicalmente tras los resultados electorales de las elecciones generales de 2023, cuando modificó su discurso argumentando que era una medida necesaria para la «reconciliación» y la «convivencia» en Cataluña.

Para ello, el PSOE negoció y firmó la propuesta de ley con los partidos independentistas catalanes, principalmente Junts y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), a cambio del perdón judicial, Sánchez obtuvo los votos parlamentarios que necesitaba para mantenerse en el poder.

El TJUE avala la amnistía

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la Ley de Amnistía que el Gobierno sacó adelante para lograr los siete votos de Junts con el objetivo de investir al socialista Pedro Sánchez. Los magistrados comunitarios consideran que el Derecho Europeo «no se opone a una ley nacional de amnistía» porque, en su opinión, sirve para «reducir tensiones institucionales y facilitar un escenario de reconciliación».

La decisión no implica la vuelta inmediata del ex presidente de la Generalitat fugado de la Justicia, Carles Puigdemont. Para ello habría que esperar a la decisión del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido y a que el Tribunal Supremo aplicase la medida de gracia al líder de Junts.

La sentencia se ha comunicado este jueves desde la Gran Sala de la Corte Europea a través de la lectura de las partes más relevantes de la misma por parte del presidente de la institución, Koen Lenaerts.

Desde el Gobierno, han señalado que «hoy es un gran día» y han calificado la norma de «logro colectivo» a pesar de que encontró el rechazo frontal de parte de la sociedad. El ministro ha reivindicado los efectos de la Ley y considera que a día de hoy «nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos».