El Gobierno canta victoria: «Queda acreditado que la amnistía era constitucional y la UE lo confirma»

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha demostrado este jueves, tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, que el Gobierno de Pedro Sánchez canta victoria con el aval de la UE. «Queda acreditado que la amnistía era constitucional», ha afirmado, en una comparecencia oficial sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa.

Bolaños asegura que la Ley de Amnistía «entró impecable al Congreso y salió impecable de él y pide una aplicación plena «lo antes posible» para que puedan beneficiarse de ella todos los líderes independentistas. «La Ley era constitucional y conforme al Derecho Europeo, y el Tribunal Constitucional y el TJUE lo han confirmado. Ya no hay duda, la Ley de Amnistía, para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al Derecho Europeo», ha dicho.

Bolaños ha señalado que «hoy es un gran día» y ha calificado la norma de «logro colectivo» a pesar de que encontró el rechazo frontal de parte de la sociedad. El ministro ha reivindicado los efectos de la Ley y considera que a día de hoy «nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos».

El titular de Justicia ha señalado que, con esta sentencia, queda «despejado el horizonte» para la «plena aplicación» de la Ley de Amnistía, que ya ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas, «desde activistas y manifestantes hasta cuerpos y fuerzas de seguridad», ha apuntado.

«Pero solo se habrá cumplido plenamente la Ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Ésta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible», ha declarado.